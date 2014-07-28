настоятельная просьба выбрать источник приближенный к реальному курсу, считаю что курс 28,13 фейк [/quote]Уже 28.11 Очевидно причина в том, что это просто средневзвешенный, там курсы от 27.99 до 28.17, ВТБ якобы вообще 29 светит, вот и влияет.
Prodigy С учётом 500 гривен дополнительно к процентам, в ОТП получился нормальный процент! «Новогодний»на полгода сделаю в течении недели из новых поступлений! Ещё есть потребность у меня в гривневых депозитах для аккумулирования денег на август под уплату налога на землю, примерно 300+ гривен. Поэтому часть гривневых поступлений сбрасываю на депо до августа!
средневзвешенный или среднепотолочный, или средняя температура по полате
я категорически не согласен с курсом, который выдает ваш источник и в таком прогнозе участвовать не буду
Источник не мой, я к нему отношения не имею Он часто показывает выше чем курсы даже от Гагарина, но и прогноз я делаю, отталкиваясь от него же Кстати, вопрос выбора другого источника никто не закрывал, если есть предложения по альтернативе, работающей по выходным, пожалуйста
средневзвешенный или среднепотолочный, или средняя температура по полате
я категорически не согласен с курсом, который выдает ваш источник и в таком прогнозе участвовать не буду
Источник не мой, я к нему отношения не имею Он часто показывает выше чем курсы даже от Гагарина, но и прогноз я делаю, отталкиваясь от него же Кстати, вопрос выбора другого источника никто не закрывал, если есть предложения по альтернативе, работающей по выходным, пожалуйста
у меня нет доверия к выбранному источнику...с этим "источником" я пас
тогда понятно, а я не вижу этот *овно-сайт вообще и прогнозы делаю из реальных курсов.
по-поводу выходных: курс значительно менялся на выходные все пару раз в истории гривны. есть нормальный источник от минфина https://minfin.com.ua/currency/contracts/ по этому сайту у нас оплачивают контракты ( покупка квартир/авто/стройматериалов в кредит)-всех устраивает и никто не жаловался, обновляется ежедневно в 15.00
Faceless написав:Неделя прошла, и на удивление укрепление состоялось, как и ожидал. Будет ли на следующей отскок - вот вопрос
Должен быть, по идее - 2 недели красные на графике. Тем более уровень 27.8 на межике и на нале где-то так же. Только вряд ли залетим за 28.3, точнее вероятность оцениваю небольшой. Интересно другое, есть ли те кто сливает и на депо, например, 3 мес.
В любом случае, этот год не такой как ранние . И, имхо, пресловутая сезонность сломана. В том числе и из-за того, что про нее "все/очень_многие знают".
Хотя возможно это у меня приступ синдрома мышления по тренду. Буду рад видеть более высокие ценники, для "слить" Но с покупками осторожничаю на моменте.
да. тоже жду разворот, а его все нет. по поводу трехмесячного депо: полтора месяца назад слил по 28.25 и кинул на трехмесячный депо с окончанием "под йолку". Сейчас присматриваюсь к полугодовому депо Новогодний от укрэксима. Планирую ловить локальный пик в ноябре.
С интересом читаю вашу дискуссию и конкурс. В конкурсе не участвую из-за отсутствия инсайда . Вижу постоянные поиски источника. А чем Вас не устраивает фиксинг на соседнем сайте? https://курс.ком.юа/arhiv/