инсайд вряд ли
у каждого из нас цель продать дороже и купить дешевле.
признайтесь, что нет смысла в усредненном курсе по 40 банкам
поэтому если не хотите менять источник (кстати банки на выходные практически не работают (кроме касс крупных торговых центров), поэтому вы как правило видите "вчерашние" курсы , или курсы "выходного дня".
я настаиваю на источнике
давайте голосовать!
а если хотите оставить прежний, то берите тогда 6-7 курсов минимальных и таблицы, и вычисляйте из них средний, а 29 от ВТБ или 28,80 от Аваля