pavel159 написав:С интересом читаю вашу дискуссию и конкурс. В конкурсе не участвую из-за отсутствия инсайда .
Не знал, что у кого-то из участников конкурса есть инсайд
инсайд вряд ли
у каждого из нас цель продать дороже и купить дешевле. признайтесь, что нет смысла в усредненном курсе по 40 банкам
поэтому если не хотите менять источник (кстати банки на выходные практически не работают (кроме касс крупных торговых центров), поэтому вы как правило видите "вчерашние" курсы , или курсы "выходного дня".
pavel159 написав:С интересом читаю вашу дискуссию и конкурс. В конкурсе не участвую из-за отсутствия инсайда .
Не знал, что у кого-то из участников конкурса есть инсайд
инсайд вряд ли
у каждого из нас цель продать дороже и купить дешевле. признайтесь, что нет смысла в усредненном курсе по 40 банкам
поэтому если не хотите менять источник (кстати банки на выходные практически не работают (кроме касс крупных торговых центров), поэтому вы как правило видите "вчерашние" курсы , или курсы "выходного дня".
Вот выпустили, пришёл. пробежался, посмотрел и источник в т ч - бред 28,17.Согласен в очередной раз с Продиджем, только форма согласия другая.Сразу скажу, что вопрос не новый, его нужно решать, но спокойно и взвешенно.Позже , подумав попробую добавить мысли. ПС как ни крути, но результат на 15е число будем брать по старому источнику. т к среди этапа его менять некорректно и нехорошо со всех т з.Да я как и Фейслесс с поправкой давал данные - на 2 коп завысил, зная что источник тоже завышает.А на сл этап обязательно нужно сменить, я думаю. что здесь нет ни одного участника, кот хотел бы голосовать по неверному источнику.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я против этого источника и даже не потому. что в выходные его нет. а потому. что он наоборот даёт заниженный курс.Я несколько раз приводил примеры, когда неадекватно курс занижен тут.Кстати, чтобы не быть голословным ловлю сам себя на слове - обязуюсь следить за этим курсом и реально показать несостоятельность и этого источника.Он не намного лучше прежнего.А то, что сделки по нему берут, то это всё относительно. значит в сделке уже учтена возможная разница курса.Зачастую то. что он показывает невозможно откупить в большинстве мест.в автосалоне тоже авто продают как бэ за доллары... по курсу нбу.Только всем или почти всем понятно, что разница в курсах уже заложена в стоимость.И в реальной жизни продавец, счастливый, если нашёл покупателя, на авто или квартиру. всегда согласится на курс из этого источника. лишь бы сделка не сорвалась.А то можно ещё полгода искать и в конце продать дешевле. такие сейчас реалии.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.