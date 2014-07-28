Додано: Нед 11 лис, 2018 12:10

Вот выпустили, пришёл. пробежался, посмотрел и источник в т ч - бред 28,17.Согласен в очередной раз с Продиджем, только форма согласия другая.Сразу скажу, что вопрос не новый, его нужно решать, но спокойно и взвешенно.Позже , подумав попробую добавить мысли.

ПС как ни крути, но результат на 15е число будем брать по старому источнику. т к среди этапа его менять некорректно и нехорошо со всех т з.Да я как и Фейслесс с поправкой давал данные - на 2 коп завысил, зная что источник тоже завышает.А на сл этап обязательно нужно сменить, я думаю. что здесь нет ни одного участника, кот хотел бы голосовать по неверному источнику.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.