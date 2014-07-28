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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1127112811291130
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:13

  Faceless написав:
pavel159 написав:С интересом читаю вашу дискуссию и конкурс. В конкурсе не участвую из-за отсутствия инсайда :).

Не знал, что у кого-то из участников конкурса есть инсайд :)


инсайд вряд ли :roll:

у каждого из нас цель продать дороже и купить дешевле.
признайтесь, что нет смысла в усредненном курсе по 40 банкам

поэтому если не хотите менять источник (кстати банки на выходные практически не работают (кроме касс крупных торговых центров), поэтому вы как правило видите "вчерашние" курсы , или курсы "выходного дня".

я настаиваю на источнике
https://minfin.com.ua/currency/contracts/

давайте голосовать!

а если хотите оставить прежний, то берите тогда 6-7 курсов минимальных из таблицы, и вычисляйте из них средний, а не 29 от ВТБ или 28,80 от Аваля
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 11 лис, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:
  Faceless написав:
pavel159 написав:С интересом читаю вашу дискуссию и конкурс. В конкурсе не участвую из-за отсутствия инсайда :).

Не знал, что у кого-то из участников конкурса есть инсайд :)


инсайд вряд ли :roll:

у каждого из нас цель продать дороже и купить дешевле.
признайтесь, что нет смысла в усредненном курсе по 40 банкам

поэтому если не хотите менять источник (кстати банки на выходные практически не работают (кроме касс крупных торговых центров), поэтому вы как правило видите "вчерашние" курсы , или курсы "выходного дня".

я настаиваю на источнике
https://minfin.com.ua/currency/contracts/

давайте голосовать!

а если хотите оставить прежний, то берите тогда 6-7 курсов минимальных и таблицы, и вычисляйте из них средний, а 29 от ВТБ или 28,80 от Аваля
Я в принципе не против
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:10

Вот выпустили, пришёл. пробежался, посмотрел и источник в т ч - бред 28,17.Согласен в очередной раз с Продиджем, только форма согласия другая.Сразу скажу, что вопрос не новый, его нужно решать, но спокойно и взвешенно.Позже , подумав попробую добавить мысли.
ПС как ни крути, но результат на 15е число будем брать по старому источнику. т к среди этапа его менять некорректно и нехорошо со всех т з.Да я как и Фейслесс с поправкой давал данные - на 2 коп завысил, зная что источник тоже завышает.А на сл этап обязательно нужно сменить, я думаю. что здесь нет ни одного участника, кот хотел бы голосовать по неверному источнику.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:18

prodigy
я настаиваю на источнике
https://minfin.com.ua/currency/contracts/

Я против этого источника и даже не потому. что в выходные его нет. а потому. что он наоборот даёт заниженный курс.Я несколько раз приводил примеры, когда неадекватно курс занижен тут.Кстати, чтобы не быть голословным ловлю сам себя на слове - обязуюсь следить за этим курсом и реально показать несостоятельность и этого источника.Он не намного лучше прежнего.А то, что сделки по нему берут, то это всё относительно. значит в сделке уже учтена возможная разница курса.Зачастую то. что он показывает невозможно откупить в большинстве мест.в автосалоне тоже авто продают как бэ за доллары... по курсу нбу.Только всем или почти всем понятно, что разница в курсах уже заложена в стоимость.И в реальной жизни продавец, счастливый, если нашёл покупателя, на авто или квартиру. всегда согласится на курс из этого источника. лишь бы сделка не сорвалась.А то можно ещё полгода искать и в конце продать дешевле. такие сейчас реалии.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:24

Давайте попробуем проанализировать возможные варианты источника.Для начала можно конечно опустить фактор выходного дня и брать последнее показание перед выходными.Что я встречал как показатель здесь на форуме в разные годы - ДС добрый вечерок курсы по Днепру, публикация может не состояться
- Приватбанк, курс не всегда актуален
- Роза, было давно и неправда(Гагарин и подобные местного разлива тоже отражают в основном местные потребности)
- фиксинг Минфина, уже писал. так же как в и.юа курс завышен, то здесь занижен и меняется раз в сутки, т о фиксинг в 15 часов может уже в 18 быть неправдой
- текущий источник, в посл время курс завышен, он пытается отработать в нужную сторону. но с огромным опозданием.У меня невры к нему так же как и у Продиджи закончились.Не говоря уже о том. что он у меня украл позапрошлое первое место
-зфл, там встречаются клоуны пишущие миллионы, поэтому могут сильно исказить курс, хотя есть вариант за основу брать МИНИМАЛЬНЫЙ курс продажи, но с суммой не 100 баксов. а с какой нить большей.Хотя конечно нагромождать критерии не очень то и хотелось бы.
Думаем дальше, дополняйте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:33

Ещё пару слов для понимания процесса.Голосовалка взяла своё начало, на сколько я помню , с предложения Улана дать свой прогноз на 2017 НГ.Он составил табличку.Далее стали голосовать чаще и Кроп вносил результаты в Эксел.Источник тогда кто то предложил и претензий к нему долгое время не было.Но ничего не бывает постоянного.Я это к тому. что мы сами организовались и никто нам ничего не должен, не обязан и не решит за нас самих.Голосовалка утихла, когда в начале года мы все очень промахнулись, стало не интересно всвязи с манипуляцией властьимущих.Теперь интерес возрос, т к стали ближе угадывать и завязалась спортивная борьба.Сейчас на очередной манипуляции чувствуется как ранее потеря интереса.Я уже писал, что важен не результат и кто победит, а важно обсуждение.Голосовалка это как оригинальная форма обсуждения курса с подтверждением своей ставкой.А пофиксить можно всё и сразу и быстро и без труда.Все заметили, что стало гораздо меньше старых лиц.культурные люди ушли под предлогом занятости и отсутствия времени.Быдело ушло после скандалов в теме.Так и живём и дальше зависит только от нас.каждый человек в любом жизненном эпизоде повторяет свою уникальную сущность в жизни в целом.Вот и покажем ху из ху.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Давайте попробуем проанализировать возможные варианты источника.Для начала можно конечно опустить фактор выходного дня и брать последнее показание перед выходными.Что я встречал как показатель здесь на форуме в разные годы - ДС добрый вечерок курсы по Днепру, публикация может не состояться
- Приватбанк, курс не всегда актуален
- Роза, было давно и неправда(Гагарин и подобные местного разлива тоже отражают в основном местные потребности)
- фиксинг Минфина, уже писал. так же как в и.юа курс завышен, то здесь занижен и меняется раз в сутки, т о фиксинг в 15 часов может уже в 18 быть неправдой
- текущий источник, в посл время курс завышен, он пытается отработать в нужную сторону. но с огромным опозданием.У меня невры к нему так же как и у Продиджи закончились.Не говоря уже о том. что он у меня украл позапрошлое первое место
-зфл, там встречаются клоуны пишущие миллионы, поэтому могут сильно исказить курс, хотя есть вариант за основу брать МИНИМАЛЬНЫЙ курс продажи, но с суммой не 100 баксов. а с какой нить большей.Хотя конечно нагромождать критерии не очень то и хотелось бы.
Думаем дальше, дополняйте.
Возможно ещё варианты
- http://katani.dp.ua/stat.php
Не работает по выходным, и курс раз в сутки. Цифры вроде как адекватные, но надо проследить.

- курс наличных на Финансах: https://tables.finance.ua/ru/currency/c ... /usd/0#2:0
Не ЗФЛ, без клоунов с миллионами. Работает по выходным. Не только банки. Цифра на момент вроде адекватна, но опять таки надо проследить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:35

Faceless

у Катани курс продажи нормальный. Я согласен.

у нас оптовая обменка работает узко и очень близко к курсам 7км и главное в пятницу тоже. сейчас курс 27,97-28,04

на 7км не всем, а мне могут предложить 27,99-28,03

https://obmenka.od.ua/
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  #<1 ... 1127112811291130
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