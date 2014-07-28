Додано: Нед 11 лис, 2018 16:24

Давайте попробуем проанализировать возможные варианты источника.Для начала можно конечно опустить фактор выходного дня и брать последнее показание перед выходными.Что я встречал как показатель здесь на форуме в разные годы - ДС добрый вечерок курсы по Днепру, публикация может не состояться

- Приватбанк, курс не всегда актуален

- Роза, было давно и неправда(Гагарин и подобные местного разлива тоже отражают в основном местные потребности)

- фиксинг Минфина, уже писал. так же как в и.юа курс завышен, то здесь занижен и меняется раз в сутки, т о фиксинг в 15 часов может уже в 18 быть неправдой

- текущий источник, в посл время курс завышен, он пытается отработать в нужную сторону. но с огромным опозданием.У меня невры к нему так же как и у Продиджи закончились.Не говоря уже о том. что он у меня украл позапрошлое первое место

-зфл, там встречаются клоуны пишущие миллионы, поэтому могут сильно исказить курс, хотя есть вариант за основу брать МИНИМАЛЬНЫЙ курс продажи, но с суммой не 100 баксов. а с какой нить большей.Хотя конечно нагромождать критерии не очень то и хотелось бы.

Думаем дальше, дополняйте.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.