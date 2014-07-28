pavel159 написав:С интересом читаю вашу дискуссию и конкурс. В конкурсе не участвую из-за отсутствия инсайда .
Не знал, что у кого-то из участников конкурса есть инсайд
инсайд вряд ли
у каждого из нас цель продать дороже и купить дешевле. признайтесь, что нет смысла в усредненном курсе по 40 банкам
поэтому если не хотите менять источник (кстати банки на выходные практически не работают (кроме касс крупных торговых центров), поэтому вы как правило видите "вчерашние" курсы , или курсы "выходного дня".
pavel159 написав:С интересом читаю вашу дискуссию и конкурс. В конкурсе не участвую из-за отсутствия инсайда .
Не знал, что у кого-то из участников конкурса есть инсайд
инсайд вряд ли
у каждого из нас цель продать дороже и купить дешевле. признайтесь, что нет смысла в усредненном курсе по 40 банкам
поэтому если не хотите менять источник (кстати банки на выходные практически не работают (кроме касс крупных торговых центров), поэтому вы как правило видите "вчерашние" курсы , или курсы "выходного дня".
Вот выпустили, пришёл. пробежался, посмотрел и источник в т ч - бред 28,17.Согласен в очередной раз с Продиджем, только форма согласия другая.Сразу скажу, что вопрос не новый, его нужно решать, но спокойно и взвешенно.Позже , подумав попробую добавить мысли. ПС как ни крути, но результат на 15е число будем брать по старому источнику. т к среди этапа его менять некорректно и нехорошо со всех т з.Да я как и Фейслесс с поправкой давал данные - на 2 коп завысил, зная что источник тоже завышает.А на сл этап обязательно нужно сменить, я думаю. что здесь нет ни одного участника, кот хотел бы голосовать по неверному источнику.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я против этого источника и даже не потому. что в выходные его нет. а потому. что он наоборот даёт заниженный курс.Я несколько раз приводил примеры, когда неадекватно курс занижен тут.Кстати, чтобы не быть голословным ловлю сам себя на слове - обязуюсь следить за этим курсом и реально показать несостоятельность и этого источника.Он не намного лучше прежнего.А то, что сделки по нему берут, то это всё относительно. значит в сделке уже учтена возможная разница курса.Зачастую то. что он показывает невозможно откупить в большинстве мест.в автосалоне тоже авто продают как бэ за доллары... по курсу нбу.Только всем или почти всем понятно, что разница в курсах уже заложена в стоимость.И в реальной жизни продавец, счастливый, если нашёл покупателя, на авто или квартиру. всегда согласится на курс из этого источника. лишь бы сделка не сорвалась.А то можно ещё полгода искать и в конце продать дешевле. такие сейчас реалии.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Давайте попробуем проанализировать возможные варианты источника.Для начала можно конечно опустить фактор выходного дня и брать последнее показание перед выходными.Что я встречал как показатель здесь на форуме в разные годы - ДС добрый вечерок курсы по Днепру, публикация может не состояться - Приватбанк, курс не всегда актуален - Роза, было давно и неправда(Гагарин и подобные местного разлива тоже отражают в основном местные потребности) - фиксинг Минфина, уже писал. так же как в и.юа курс завышен, то здесь занижен и меняется раз в сутки, т о фиксинг в 15 часов может уже в 18 быть неправдой - текущий источник, в посл время курс завышен, он пытается отработать в нужную сторону. но с огромным опозданием.У меня невры к нему так же как и у Продиджи закончились.Не говоря уже о том. что он у меня украл позапрошлое первое место -зфл, там встречаются клоуны пишущие миллионы, поэтому могут сильно исказить курс, хотя есть вариант за основу брать МИНИМАЛЬНЫЙ курс продажи, но с суммой не 100 баксов. а с какой нить большей.Хотя конечно нагромождать критерии не очень то и хотелось бы. Думаем дальше, дополняйте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ещё пару слов для понимания процесса.Голосовалка взяла своё начало, на сколько я помню , с предложения Улана дать свой прогноз на 2017 НГ.Он составил табличку.Далее стали голосовать чаще и Кроп вносил результаты в Эксел.Источник тогда кто то предложил и претензий к нему долгое время не было.Но ничего не бывает постоянного.Я это к тому. что мы сами организовались и никто нам ничего не должен, не обязан и не решит за нас самих.Голосовалка утихла, когда в начале года мы все очень промахнулись, стало не интересно всвязи с манипуляцией властьимущих.Теперь интерес возрос, т к стали ближе угадывать и завязалась спортивная борьба.Сейчас на очередной манипуляции чувствуется как ранее потеря интереса.Я уже писал, что важен не результат и кто победит, а важно обсуждение.Голосовалка это как оригинальная форма обсуждения курса с подтверждением своей ставкой.А пофиксить можно всё и сразу и быстро и без труда.Все заметили, что стало гораздо меньше старых лиц.культурные люди ушли под предлогом занятости и отсутствия времени.Быдело ушло после скандалов в теме.Так и живём и дальше зависит только от нас.каждый человек в любом жизненном эпизоде повторяет свою уникальную сущность в жизни в целом.Вот и покажем ху из ху.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Давайте попробуем проанализировать возможные варианты источника.Для начала можно конечно опустить фактор выходного дня и брать последнее показание перед выходными.Что я встречал как показатель здесь на форуме в разные годы - ДС добрый вечерок курсы по Днепру, публикация может не состояться - Приватбанк, курс не всегда актуален - Роза, было давно и неправда(Гагарин и подобные местного разлива тоже отражают в основном местные потребности) - фиксинг Минфина, уже писал. так же как в и.юа курс завышен, то здесь занижен и меняется раз в сутки, т о фиксинг в 15 часов может уже в 18 быть неправдой - текущий источник, в посл время курс завышен, он пытается отработать в нужную сторону. но с огромным опозданием.У меня невры к нему так же как и у Продиджи закончились.Не говоря уже о том. что он у меня украл позапрошлое первое место -зфл, там встречаются клоуны пишущие миллионы, поэтому могут сильно исказить курс, хотя есть вариант за основу брать МИНИМАЛЬНЫЙ курс продажи, но с суммой не 100 баксов. а с какой нить большей.Хотя конечно нагромождать критерии не очень то и хотелось бы. Думаем дальше, дополняйте.
Возможно ещё варианты - http://katani.dp.ua/stat.php Не работает по выходным, и курс раз в сутки. Цифры вроде как адекватные, но надо проследить.
один бородатый экономист подозревает минфин в паре с НБУ в манипуляциях
Одно из требований соглашения об Ассоциации Украины с ЕС и Меморандума МВФ — навести порядок в госфинансах. Чтобы доходы госбюджета совпадали с расходами, без искажений и манипуляций. Что никак не удается нашему правительству, которое любит закрывать бюджетные дыры новыми выпусками ОВГЗ или прямой эмиссией от Нацбанка. Показать реальное состояние госфинансов страшно и стыдно, куда проще манипулировать общественным сознанием, свежими отчетами о профиците при невыполнении налогового плана.
выходит, что при печатании гривны, она не поступает в экономику, т.е. все только на бумаге (одни цифры закрыли другими)-надо "нобелевскую" премию давать по экономике.