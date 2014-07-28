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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1128112911301131
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:30

  Вкладчик1234 написав:
  prodigy написав:выходит, что при печатании гривны, она не поступает в экономику, т.е. все только на бумаге (одни цифры закрыли другими)-надо "нобелевскую" премию давать по экономике.

Не совсем так.
Керманычи подумали, что Украина может выпускать госдолг, как США (типа бесконечно).
Главное сейчас "решить проблему", а что будет потом - уже не их проблема :)

В общем очень он правильно сказал.Я тоже на своё понимание не раз писал. что реальных денег их вообще нет.если бы эти нереальные миллиарды вышли наружу. то курсу была бы хана. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:31

Faceless

Возможно ещё варианты
- http://katani.dp.ua/stat.php
Не работает по выходным, и курс раз в сутки. Цифры вроде как адекватные, но надо проследить.

Я тут всегда смотрю.И главное по причине наличия графика.Уже обращал внимание всех коллег на то, что графическое представление очень полезно для понимания, бывает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:37

Faceless


- курс наличных на Финансах: https://tables.finance.ua/ru/currency/c ... /usd/0#2:0
Не ЗФЛ, без клоунов с миллионами. Работает по выходным. Не только банки. Цифра на момент вроде адекватна, но опять таки надо проследить.

на момент вижу приоритет в таком предложении.Но не будем исключать , что в последующем источник соскамится :) На тек момент, вообще курсы банка более чем адекватные, многие люди отдают предпочтение (и я) конвертануться в банке, т к курс часто и повыгоднее и безопасно.Ликвидность хромает, но тогда ноги (кеды) в руки и вперёд, бесплатной выгоды не бывает.В общем я поддерживаю этот источник, там внизу результирующий курс отражает действительность очень близкую к реалиям.
ПС время у нас есть до 30(29) числа к сл туру.Обсуждаем дальше.Всем спасибо, кто присоединился и присоединится к поднятой Продиджи и мной проблеме смены источника.На момен он сетит 28,16,это конечно завышено.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:38

  Vitl написав:В общем очень он правильно сказал.Я тоже на своё понимание не раз писал. что реальных денег их вообще нет.если бы эти нереальные миллиарды вышли наружу. то курсу была бы хана.

Эта эмиссия попадает в экономику, только не сразу. А "по мере необходимости".
Как например "докапитализация привата на 160+ млрд".
Условно - выпустили бумажек по 1млрд, положили их в кассу привата. И по мере истребования денег клиентами - эти бумажки превращаются в гривны.
Точно так же и с другими внутренними долгами.

Единственное спасение - это то, что эта лавина сползает постепенно. Но она прирастает быстрее, чем сползает. Поэтому "в один прекрасный день" её прорвёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:20

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:В общем очень он правильно сказал.Я тоже на своё понимание не раз писал. что реальных денег их вообще нет.если бы эти нереальные миллиарды вышли наружу. то курсу была бы хана.

Эта эмиссия попадает в экономику, только не сразу. А "по мере необходимости".
Как например "докапитализация привата на 160+ млрд".
Условно - выпустили бумажек по 1млрд, положили их в кассу привата. И по мере истребования денег клиентами - эти бумажки превращаются в гривны.
Точно так же и с другими внутренними долгами.

Единственное спасение - это то, что эта лавина сползает постепенно. Но она прирастает быстрее, чем сползает. Поэтому "в один прекрасный день" её прорвёт


Согласен.А из этого вытекает. что быть большой суммой в гривне чревато попаданием под эту лавину.Но иногда жаба поддавливает. когда на гривне можно заработать.Но приходится малыми суммами крутиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:09

  Вкладчик1234 написав:
  prodigy написав:выходит, что при печатании гривны, она не поступает в экономику, т.е. все только на бумаге (одни цифры закрыли другими)-надо "нобелевскую" премию давать по экономике.

Не совсем так.
Керманычи подумали, что Украина может выпускать госдолг, как США (типа бесконечно).
Главное сейчас "решить проблему", а что будет потом - уже не их проблема :)


ну к этому мы здесь на ветке пришли еще в феврале (т.е. внутренний долг можно наращивать до бесконечности, а вот с МВФ и др. зарубежными кредиторами(кроме Пу), с помощью МВФ мы рассчитаемся)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:05

prodigy
Пока что внешний долг не особо падает. Но не очень-то и растёт. Но не растёт в основном по причине - не очень дают. :)
Так что, сумеем ли расплатиться, ещё вопрос- висим всё время на ниточке.
Да и внутр. долг до бесконечности наращивать не получится. Когда-нибудь закончится дефолтом как было со сталинскими займами, хотя тогда такого страшного слова не знали.
Согласен с мыслями Вкладчика 1234.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:01

  ЛАД написав:prodigy
Пока что внешний долг не особо падает. Но не очень-то и растёт. Но не растёт в основном по причине - не очень дают. :)
Так что, сумеем ли расплатиться, ещё вопрос- висим всё время на ниточке.
Да и внутр. долг до бесконечности наращивать не получится. Когда-нибудь закончится дефолтом как было со сталинскими займами, хотя тогда такого страшного слова не знали.
Согласен с мыслями Вкладчика 1234.


согласен и с вами и с вкладчиком, все на тоненького

поэтому не ведусь на сладкие % по ОВГЗ (запросто могут кинуть и физиков и юриков)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:09

  prodigy написав:.............
поэтому не ведусь на сладкие % по ОВГЗ (запросто могут кинуть и физиков и юриков)

Ну пока что ситуация, по-моему, не настолько критическая.
Так что от ОВГЗ категорически отказываться не стоит. При хорошем курсе слива (если дадут), возможно, смысл имеет. Понятно, не на 10 лет, но на короткий срок это выгоднее депозита.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:46

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.............
поэтому не ведусь на сладкие % по ОВГЗ (запросто могут кинуть и физиков и юриков)

Ну пока что ситуация, по-моему, не настолько критическая.
Так что от ОВГЗ категорически отказываться не стоит. При хорошем курсе слива (если дадут), возможно, смысл имеет. Понятно, не на 10 лет, но на короткий срок это выгоднее депозита.


подождем, скоро должно проясниться многое:
https://finclub.net/announcements/zakri ... annya.html
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