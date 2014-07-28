- курс наличных на Финансах: https://tables.finance.ua/ru/currency/c ... /usd/0#2:0 Не ЗФЛ, без клоунов с миллионами. Работает по выходным. Не только банки. Цифра на момент вроде адекватна, но опять таки надо проследить.
на момент вижу приоритет в таком предложении.Но не будем исключать , что в последующем источник соскамится На тек момент, вообще курсы банка более чем адекватные, многие люди отдают предпочтение (и я) конвертануться в банке, т к курс часто и повыгоднее и безопасно.Ликвидность хромает, но тогда ноги (кеды) в руки и вперёд, бесплатной выгоды не бывает.В общем я поддерживаю этот источник, там внизу результирующий курс отражает действительность очень близкую к реалиям. ПС время у нас есть до 30(29) числа к сл туру.Обсуждаем дальше.Всем спасибо, кто присоединился и присоединится к поднятой Продиджи и мной проблеме смены источника.На момен он сетит 28,16,это конечно завышено.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:В общем очень он правильно сказал.Я тоже на своё понимание не раз писал. что реальных денег их вообще нет.если бы эти нереальные миллиарды вышли наружу. то курсу была бы хана.
Эта эмиссия попадает в экономику, только не сразу. А "по мере необходимости". Как например "докапитализация привата на 160+ млрд". Условно - выпустили бумажек по 1млрд, положили их в кассу привата. И по мере истребования денег клиентами - эти бумажки превращаются в гривны. Точно так же и с другими внутренними долгами.
Единственное спасение - это то, что эта лавина сползает постепенно. Но она прирастает быстрее, чем сползает. Поэтому "в один прекрасный день" её прорвёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Vitl написав:В общем очень он правильно сказал.Я тоже на своё понимание не раз писал. что реальных денег их вообще нет.если бы эти нереальные миллиарды вышли наружу. то курсу была бы хана.
Эта эмиссия попадает в экономику, только не сразу. А "по мере необходимости". Как например "докапитализация привата на 160+ млрд". Условно - выпустили бумажек по 1млрд, положили их в кассу привата. И по мере истребования денег клиентами - эти бумажки превращаются в гривны. Точно так же и с другими внутренними долгами.
Единственное спасение - это то, что эта лавина сползает постепенно. Но она прирастает быстрее, чем сползает. Поэтому "в один прекрасный день" её прорвёт
Согласен.А из этого вытекает. что быть большой суммой в гривне чревато попаданием под эту лавину.Но иногда жаба поддавливает. когда на гривне можно заработать.Но приходится малыми суммами крутиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
prodigy Пока что внешний долг не особо падает. Но не очень-то и растёт. Но не растёт в основном по причине - не очень дают. Так что, сумеем ли расплатиться, ещё вопрос- висим всё время на ниточке. Да и внутр. долг до бесконечности наращивать не получится. Когда-нибудь закончится дефолтом как было со сталинскими займами, хотя тогда такого страшного слова не знали. Согласен с мыслями Вкладчика 1234.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:prodigy Пока что внешний долг не особо падает. Но не очень-то и растёт. Но не растёт в основном по причине - не очень дают. Так что, сумеем ли расплатиться, ещё вопрос- висим всё время на ниточке. Да и внутр. долг до бесконечности наращивать не получится. Когда-нибудь закончится дефолтом как было со сталинскими займами, хотя тогда такого страшного слова не знали. Согласен с мыслями Вкладчика 1234.
согласен и с вами и с вкладчиком, все на тоненького
поэтому не ведусь на сладкие % по ОВГЗ (запросто могут кинуть и физиков и юриков)
prodigy написав:............. поэтому не ведусь на сладкие % по ОВГЗ (запросто могут кинуть и физиков и юриков)
Ну пока что ситуация, по-моему, не настолько критическая. Так что от ОВГЗ категорически отказываться не стоит. При хорошем курсе слива (если дадут), возможно, смысл имеет. Понятно, не на 10 лет, но на короткий срок это выгоднее депозита.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
prodigy написав:............. поэтому не ведусь на сладкие % по ОВГЗ (запросто могут кинуть и физиков и юриков)
Ну пока что ситуация, по-моему, не настолько критическая. Так что от ОВГЗ категорически отказываться не стоит. При хорошем курсе слива (если дадут), возможно, смысл имеет. Понятно, не на 10 лет, но на короткий срок это выгоднее депозита.