Додано: Пон 12 лис, 2018 11:38

Vitl написав: В общем очень он правильно сказал.Я тоже на своё понимание не раз писал. что реальных денег их вообще нет.если бы эти нереальные миллиарды вышли наружу. то курсу была бы хана. В общем очень он правильно сказал.Я тоже на своё понимание не раз писал. что реальных денег их вообще нет.если бы эти нереальные миллиарды вышли наружу. то курсу была бы хана.

Эта эмиссия попадает в экономику, только не сразу. А "по мере необходимости".Как например "докапитализация привата на 160+ млрд".Условно - выпустили бумажек по 1млрд, положили их в кассу привата. И по мере истребования денег клиентами - эти бумажки превращаются в гривны.Точно так же и с другими внутренними долгами.Единственное спасение - это то, что эта лавина сползает постепенно. Но она прирастает быстрее, чем сползает. Поэтому "в один прекрасный день" её прорвёт