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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:02
По пнд судитьне корректно. но случился небольшой разворотик.Сл пару дней покажут тенденцию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:13
Шось мені ситуація в Кривому Розі, Смілі, Шепетівці (може ще якесь місто/міста пропустив) зовсім не подобається.
Ну Кривий Ріг, ймовірно, мерзне через жарти Зеленського і Ко. Поки Квартал95 жартує, Кривий Ріг мерзне.
А от Сміла і Шепетівка? Хоча може і там є свої "зеленські".
Ну це були жарти про жартівників.
А загалом, ситуація третьомайданонебезпечна.
А це може розігнати курс. Я так міркую.
Сумно то все.
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:22
Не, никакого третьего майдана на горизонте быть не может, глубинная цель наших майданов - сменить власть, убрать папередников. Сейчас это абсолютно бессмысленно, мёрзнуть на площади и жечь шины, зачем, и так скоро совсем выборы, можно своё фэ там выразить.
Сегодня вот Порошенко поругал власть за низкие темпы реформ. Скоро к выборам видимо перейдет в жесткую оппозицию к этой власти.
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:29
Сумно не то слово...при Горбаче был паралич власти-огромная страна работала-работала и потом хрясь и полки в магазинах пустые и перешли на бартер.
Что остановились все мясокомбимнаты/молокозаводы/пекарни...нет конечно, но началась вакханалия и каждый директор завода не захотел отпускать продукцию и требовал предоплату, потому что платежи не проходили месяцами.
Долги за коммунальные услуги превысили 38млрд (народ не рассчитался еще за то тепло прошлой зимы), теперь облтеплокомуненерго не могут начать новый сезон, так у них долги за прошлый отопительный перед облгазами.
Если власть не наведет порядок с расценками/тарифами-народ будет массово не платить и будет сидеть без света/воды и тепла.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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