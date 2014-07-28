Додано: Пон 12 лис, 2018 21:29

10/9/9 написав: Шось мені ситуація в Кривому Розі, Смілі, Шепетівці (може ще якесь місто/міста пропустив) зовсім не подобається.

Ну Кривий Ріг, ймовірно, мерзне через жарти Зеленського і Ко. Поки Квартал95 жартує, Кривий Ріг мерзне.

А от Сміла і Шепетівка? Хоча може і там є свої "зеленські".

Ну це були жарти про жартівників.

А загалом, ситуація третьомайданонебезпечна.

А це може розігнати курс. Я так міркую.

Сумно то все. Шось мені ситуація в Кривому Розі, Смілі, Шепетівці (може ще якесь місто/міста пропустив) зовсім не подобається.Ну Кривий Ріг, ймовірно, мерзне через жарти Зеленського і Ко. Поки Квартал95 жартує, Кривий Ріг мерзне.А от Сміла і Шепетівка? Хоча може і там є свої "зеленські".Ну це були жарти про жартівників.А загалом, ситуація третьомайданонебезпечна.А це може розігнати курс. Я так міркую.Сумно то все.

Сумно не то слово...при Горбаче был паралич власти-огромная страна работала-работала и потом хрясь и полки в магазинах пустые и перешли на бартер.Что остановились все мясокомбимнаты/молокозаводы/пекарни...нет конечно, но началась вакханалия и каждый директор завода не захотел отпускать продукцию и требовал предоплату, потому что платежи не проходили месяцами.Долги за коммунальные услуги превысили 38млрд (народ не рассчитался еще за то тепло прошлой зимы), теперь облтеплокомуненерго не могут начать новый сезон, так у них долги за прошлый отопительный перед облгазами.Если власть не наведет порядок с расценками/тарифами-народ будет массово не платить и будет сидеть без света/воды и тепла.