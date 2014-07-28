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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1129113011311132
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:02

По пнд судитьне корректно. но случился небольшой разворотик.Сл пару дней покажут тенденцию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:13

Шось мені ситуація в Кривому Розі, Смілі, Шепетівці (може ще якесь місто/міста пропустив) зовсім не подобається.
Ну Кривий Ріг, ймовірно, мерзне через жарти Зеленського і Ко. Поки Квартал95 жартує, Кривий Ріг мерзне.
А от Сміла і Шепетівка? Хоча може і там є свої "зеленські".
Ну це були жарти про жартівників.
А загалом, ситуація третьомайданонебезпечна.
А це може розігнати курс. Я так міркую.
Сумно то все.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:22

  10/9/9 написав:А загалом, ситуація третьомайданонебезпечна.
А це може розігнати курс. Я так міркую.


Не, никакого третьего майдана на горизонте быть не может, глубинная цель наших майданов - сменить власть, убрать папередников. Сейчас это абсолютно бессмысленно, мёрзнуть на площади и жечь шины, зачем, и так скоро совсем выборы, можно своё фэ там выразить.
Сегодня вот Порошенко поругал власть за низкие темпы реформ. Скоро к выборам видимо перейдет в жесткую оппозицию к этой власти.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:29

  10/9/9 написав:Шось мені ситуація в Кривому Розі, Смілі, Шепетівці (може ще якесь місто/міста пропустив) зовсім не подобається.
Ну Кривий Ріг, ймовірно, мерзне через жарти Зеленського і Ко. Поки Квартал95 жартує, Кривий Ріг мерзне.
А от Сміла і Шепетівка? Хоча може і там є свої "зеленські".
Ну це були жарти про жартівників.
А загалом, ситуація третьомайданонебезпечна.
А це може розігнати курс. Я так міркую.
Сумно то все.


Сумно не то слово...при Горбаче был паралич власти-огромная страна работала-работала и потом хрясь и полки в магазинах пустые и перешли на бартер.
Что остановились все мясокомбимнаты/молокозаводы/пекарни...нет конечно, но началась вакханалия и каждый директор завода не захотел отпускать продукцию и требовал предоплату, потому что платежи не проходили месяцами.

Долги за коммунальные услуги превысили 38млрд (народ не рассчитался еще за то тепло прошлой зимы), теперь облтеплокомуненерго не могут начать новый сезон, так у них долги за прошлый отопительный перед облгазами.
Если власть не наведет порядок с расценками/тарифами-народ будет массово не платить и будет сидеть без света/воды и тепла.


https://gordonua.com/news/society/dolgi ... 94592.html
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:11

  prodigy написав:Если власть не наведет порядок с расценками/тарифами-народ будет массово не платить и будет сидеть без света/воды и тепла.

Десь в Еквадорі можна і посидіти, літо 12місяців/на рік.
В Україні без теплої води в трубах взимку просто порве труби. Як вже було в Алчевську здається. А далі - хіба що буржуйки ставити у квартирах і паркетом (в кого є) палити.
Але зараз під загрозою такої катастрофи чомусь одразу декілька міст.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:25

Золотовалютні резерви України

Станом на 30 вересня 2018 офіційні резервні активи України становили 16637,7 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 937,6 млн. доларів (5,64% від загального обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних резервів України складають активи в конвертованих валютах (цінні папери, валюта і депозити).

Повністю структуру золотовалютних резервів НБУ за даними МВФ за вересень 2018 наведено нижче.

Зображення

Джерело:
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... kO9ZczALbQ
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:21

  Sergo написав:Станом на 30 вересня 2018 офіційні резервні активи України становили 16637,7 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 937,6 млн. доларів (5,64% від загального обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних резервів України складають активи в конвертованих валютах (цінні папери, валюта і депозити).

Повністю структуру золотовалютних резервів НБУ за даними МВФ за вересень 2018 наведено нижче.

Зображення

Джерело:
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... kO9ZczALbQ


Обращаем внимание, что цб составляют львиную долю.Выводы т о плачевны, т к уже не раз обсуждалось. что цб имеют сроки погашений.А в сл раньшего погашения произойдёт дисконт.т о или дисконт или заморозка.А в результате звр гулькин фиг.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:22

  freeze написав:
  10/9/9 написав:А загалом, ситуація третьомайданонебезпечна.
А це може розігнати курс. Я так міркую.


Не, никакого третьего майдана на горизонте быть не может, глубинная цель наших майданов - сменить власть, убрать папередников. Сейчас это абсолютно бессмысленно, мёрзнуть на площади и жечь шины, зачем, и так скоро совсем выборы, можно своё фэ там выразить.
Сегодня вот Порошенко поругал власть за низкие темпы реформ. Скоро к выборам видимо перейдет в жесткую оппозицию к этой власти.


Цель сего мероприятия - давление на Вилкулов. мол они не смогли обеспечить тепло.Хотя на самом деле там всё подконтрольно кабмину и распределяющие организации входят в гос имущество.Политика грязная штука.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:28

«Каждая следующая жена – хуже предыдущей!»

Vitl

Сергей Маслов, руководитель профсоюза порта «Южный»: «Каждая следующая жена – хуже предыдущей!»

Этим старым одесским анекдотом я хочу проиллюстрировать то, как мы воспринимаем наше нынешнее руководство страной в сравнении с тем, что было ранее.

https://dilova.com.ua/odessa/kontsessiy ... oto-video/

я живу в морском регионе и больно смотреть когда такие как омелян довели отрасль до зубожіння, оце так здобулі.

з курсом поки у маніпуляторов гарно виходить, може так й до НР протремаються 28,00-28,30
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