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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:38
kolyuchy написав:
Vitl написав:По курсу подвижек практически нет.Как и предполагал, зацепились за 28.Мыслители по тренду успокоились со своими 27,50.Ниже 28 изредка банки отдают, но нужно найти.
что-то я не припомню, чтоб на этой ветке кто-нибудь всерьез ожидал 27.5... в трамвае 2006й может... но то такэ...
А так продолжаем мыслить по тренду. Мне кажется с трендом должны определиться к середине следующей недели. пока боковик: МБ чутка ниже 28, нал - чутка выше
не обязательно на этой
не обязательно всерьёз
с определением тренда есть сложность. т к есть непредсказуемые факторы в виде предвыборного момента и проблем с долгом(читай перезаймом).какой ход конём сделают верха никто не знает. может даже и они пока что
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 14 лис, 2018 08:49
Vitl Вряд ли ЦБ учитываются по номиналу. Скорее всего они учитываются по справедливой стоимости, поэтому в случае экстренной реализации разница будет небольшая.
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nemaks
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:32
nemaks написав:Vitl
Вряд ли ЦБ учитываются по номиналу. Скорее всего они учитываются по справедливой стоимости, поэтому в случае экстренной реализации разница будет небольшая.
Это как это...по справедливой
Конечно по номиналу.и продавать их с дисконтом никто не собирается, т к ...нас не поймут.Выход всегда один - занимать...по любой цене
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:32
Vitl
курс гривны снова укрепился , успел сдать по 28,03
сейчас 27,98-28,03/05
думаю завтра еще в долины
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:20
Приветствую всех!
Депосертификаты в комплекте с привлечением Минфином денег в ОГВЗ понравились нашим властям! И они будут использовать их для снятия угрозы девальвации как минимум до марта. Видится незначительное изменение курса на 30.11! Ставлю 28,15!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:57
Жижа упала, за ней пойдёт и рубль.
Металлы тоже смотрят вниз. Скорее всего как и вся сыровына.
Куда пойдёт гривна? Или выплывет на кукурудзяном плоту?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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