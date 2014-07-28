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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:38
kolyuchy написав:
Vitl написав:По курсу подвижек практически нет.Как и предполагал, зацепились за 28.Мыслители по тренду успокоились со своими 27,50.Ниже 28 изредка банки отдают, но нужно найти.
что-то я не припомню, чтоб на этой ветке кто-нибудь всерьез ожидал 27.5... в трамвае 2006й может... но то такэ...
А так продолжаем мыслить по тренду. Мне кажется с трендом должны определиться к середине следующей недели. пока боковик: МБ чутка ниже 28, нал - чутка выше
не обязательно на этой
не обязательно всерьёз
с определением тренда есть сложность. т к есть непредсказуемые факторы в виде предвыборного момента и проблем с долгом(читай перезаймом).какой ход конём сделают верха никто не знает. может даже и они пока что
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 14 лис, 2018 08:49
Vitl Вряд ли ЦБ учитываются по номиналу. Скорее всего они учитываются по справедливой стоимости, поэтому в случае экстренной реализации разница будет небольшая.
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nemaks
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:32
nemaks написав:Vitl
Вряд ли ЦБ учитываются по номиналу. Скорее всего они учитываются по справедливой стоимости, поэтому в случае экстренной реализации разница будет небольшая.
Это как это...по справедливой
Конечно по номиналу.и продавать их с дисконтом никто не собирается, т к ...нас не поймут.Выход всегда один - занимать...по любой цене
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:32
Vitl
курс гривны снова укрепился , успел сдать по 28,03
сейчас 27,98-28,03/05
думаю завтра еще в долины
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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prodigy
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:20
Приветствую всех!
Депосертификаты в комплекте с привлечением Минфином денег в ОГВЗ понравились нашим властям! И они будут использовать их для снятия угрозы девальвации как минимум до марта. Видится незначительное изменение курса на 30.11! Ставлю 28,15!
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SAndriy1
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:57
Жижа упала, за ней пойдёт и рубль.
Металлы тоже смотрят вниз. Скорее всего как и вся сыровына.
Куда пойдёт гривна? Или выплывет на кукурудзяном плоту?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:57
Вкладчик1234 написав:
Жижа упала, за ней пойдёт и рубль.
Металлы тоже смотрят вниз. Скорее всего как и вся сыровына.
Куда пойдёт гривна? Или выплывет на кукурудзяном плоту?
нефть упала на 21% от максимум октября, а бензин упал на 40коп (я про Окко/вог не говорю, те поставили 35, сейчас у них 33,5)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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prodigy
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:02
prodigy написав:Vitl
курс гривны снова укрепился , успел сдать по 28,03
сейчас 27,98-28,03/05
думаю завтра еще в долины
Да, сильно свн прижали.
Но собственно пока что 28 остаётся базовой цифрой. хоть и округлённо, хоть и слегка меньше.Неужели попытаются давить сильно вниз. мне кажется что сильно не получится.иначе будет вообще смех - ярды нривен просто отрезаны от валютного рынка и пылятся где нибудь, а курс из за нехватки падает.Но это ж потом отпружинит неслабо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:07
SAndriy1 написав:
Приветствую всех!
Депосертификаты в комплекте с привлечением Минфином денег в ОГВЗ понравились нашим властям! И они будут использовать их для снятия угрозы девальвации как минимум до марта. Видится незначительное изменение курса на 30.11! Ставлю 28,15!
Привет, передовик.
Народ, опять по источнику, давайте определимся на следующий этап.На момент катани 28,1 - много.Минфин 28,02 реально.Июа 28,094 - много.Итого получается, что прийдётся мне признать . что источник от Продиджи НА МОМЕНТ самый справедливый.Если по нему, то на выходные переносим данные пятницы.Время ещё есть, поэтому обсуждаем эту проблему дальше.Но просьба не уходить в дебри с уж очень оригинальными предложениями.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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