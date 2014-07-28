Vitl написав:По курсу подвижек практически нет.Как и предполагал, зацепились за 28.Мыслители по тренду успокоились со своими 27,50.Ниже 28 изредка банки отдают, но нужно найти.
что-то я не припомню, чтоб на этой ветке кто-нибудь всерьез ожидал 27.5... в трамвае 2006й может... но то такэ... А так продолжаем мыслить по тренду. Мне кажется с трендом должны определиться к середине следующей недели. пока боковик: МБ чутка ниже 28, нал - чутка выше
не обязательно на этой не обязательно всерьёз
с определением тренда есть сложность. т к есть непредсказуемые факторы в виде предвыборного момента и проблем с долгом(читай перезаймом).какой ход конём сделают верха никто не знает. может даже и они пока что
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Приветствую всех! Депосертификаты в комплекте с привлечением Минфином денег в ОГВЗ понравились нашим властям! И они будут использовать их для снятия угрозы девальвации как минимум до марта. Видится незначительное изменение курса на 30.11! Ставлю 28,15!
prodigy написав:Vitl курс гривны снова укрепился , успел сдать по 28,03
сейчас 27,98-28,03/05
думаю завтра еще в долины
Да, сильно свн прижали. Но собственно пока что 28 остаётся базовой цифрой. хоть и округлённо, хоть и слегка меньше.Неужели попытаются давить сильно вниз. мне кажется что сильно не получится.иначе будет вообще смех - ярды нривен просто отрезаны от валютного рынка и пылятся где нибудь, а курс из за нехватки падает.Но это ж потом отпружинит неслабо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
SAndriy1 написав:Приветствую всех! Депосертификаты в комплекте с привлечением Минфином денег в ОГВЗ понравились нашим властям! И они будут использовать их для снятия угрозы девальвации как минимум до марта. Видится незначительное изменение курса на 30.11! Ставлю 28,15!
Привет, передовик. Народ, опять по источнику, давайте определимся на следующий этап.На момент катани 28,1 - много.Минфин 28,02 реально.Июа 28,094 - много.Итого получается, что прийдётся мне признать . что источник от Продиджи НА МОМЕНТ самый справедливый.Если по нему, то на выходные переносим данные пятницы.Время ещё есть, поэтому обсуждаем эту проблему дальше.Но просьба не уходить в дебри с уж очень оригинальными предложениями.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Народ, опять по источнику, давайте определимся на следующий этап.На момент катани 28,1 - много.Минфин 28,02 реально.Июа 28,094 - много.
http://old.курс.ком.юа/fixing 27,955 прямо в точку Сегодня брал в ТАС-банке по 27.95 И сразу чтобы отсечь обвинения в рекламе соседнего ресурса. Я не понимаю разногласия между этими сайтами, читаю оба форума, и там и там интересные мысли есть. Фиксинг на курсе мне кажется наиболее оптимальным и приближенным к действительности, обновляется каждый день в 17:00.