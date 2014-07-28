pavel159 написав:Народ, опять по источнику, давайте определимся на следующий этап.На момент катани 28,1 - много.Минфин 28,02 реально.Июа 28,094 - много.
http://old.курс.ком.юа/fixing 27,955 прямо в точку Сегодня брал в ТАС-банке по 27.95 И сразу чтобы отсечь обвинения в рекламе соседнего ресурса. Я не понимаю разногласия между этими сайтами, читаю оба форума, и там и там интересные мысли есть. Фиксинг на курсе мне кажется наиболее оптимальным и приближенным к действительности, обновляется каждый день в 17:00.
SAndriy1 написав:Видится незначительное изменение курса на 30.11! Ставлю 28,15!
... на 30/11 візьму і псіхану! (хоч теж буде "по тренду") 27,94 ...а дійсно, "під ялинку", курс спокійно може відрізнятись від сьогоднішнього, всього лиш 50-ма копійками..... - при чому, що в одну, а що в другу сторону!
п. с. ... якщо щось, то Я "за підглядування "курсу на мінфіні(завжди там дивлюсь! - і по моєму місту - переважно, завжди відповідає дійсності)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4