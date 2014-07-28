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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1131113211331134
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

pavel159 написав:Народ, опять по источнику, давайте определимся на следующий этап.На момент катани 28,1 - много.Минфин 28,02 реально.Июа 28,094 - много.


http://old.курс.ком.юа/fixing
27,955 прямо в точку :)
Сегодня брал в ТАС-банке по 27.95
И сразу чтобы отсечь обвинения в рекламе соседнего ресурса. Я не понимаю разногласия между этими сайтами, читаю оба форума, и там и там интересные мысли есть. Фиксинг на курсе мне кажется наиболее оптимальным и приближенным к действительности, обновляется каждый день в 17:00.


https://tables.finance.ua/ru/currency/c ... /usd/0#2:0

Средний 28.03, вполне адекватно
С "Курсом" не разногласия, а конкуренция :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:29

а до НР залишилось всього лиш 1,5 місяці!

  SAndriy1 написав:Видится незначительное изменение курса на 30.11! Ставлю 28,15!

... на 30/11 візьму і псіхану! :lol: (хоч теж буде "по тренду")
27,94
...а дійсно, "під ялинку", курс спокійно може відрізнятись від сьогоднішнього, всього лиш 50-ма копійками..... - при чому, що в одну, а що в другу сторону! :lol:

п. с.
... якщо щось, то Я "за підглядування "курсу на мінфіні(завжди там дивлюсь! - і по моєму місту - переважно, завжди відповідає дійсності)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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