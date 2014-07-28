pavel159 написав:Народ, опять по источнику, давайте определимся на следующий этап.На момент катани 28,1 - много.Минфин 28,02 реально.Июа 28,094 - много.
http://old.курс.ком.юа/fixing 27,955 прямо в точку Сегодня брал в ТАС-банке по 27.95 И сразу чтобы отсечь обвинения в рекламе соседнего ресурса. Я не понимаю разногласия между этими сайтами, читаю оба форума, и там и там интересные мысли есть. Фиксинг на курсе мне кажется наиболее оптимальным и приближенным к действительности, обновляется каждый день в 17:00.
SAndriy1 написав:Видится незначительное изменение курса на 30.11! Ставлю 28,15!
... на 30/11 візьму і псіхану! (хоч теж буде "по тренду") 27,94 ...а дійсно, "під ялинку", курс спокійно може відрізнятись від сьогоднішнього, всього лиш 50-ма копійками..... - при чому, що в одну, а що в другу сторону!
п. с. ... якщо щось, то Я "за підглядування "курсу на мінфіні(завжди там дивлюсь! - і по моєму місту - переважно, завжди відповідає дійсності)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
pavel159 написав:Народ, опять по источнику, давайте определимся на следующий этап.На момент катани 28,1 - много.Минфин 28,02 реально.Июа 28,094 - много.
http://old.курс.ком.юа/fixing 27,955 прямо в точку Сегодня брал в ТАС-банке по 27.95 И сразу чтобы отсечь обвинения в рекламе соседнего ресурса. Я не понимаю разногласия между этими сайтами, читаю оба форума, и там и там интересные мысли есть. Фиксинг на курсе мне кажется наиболее оптимальным и приближенным к действительности, обновляется каждый день в 17:00.
Средний 28.03, вполне адекватно С "Курсом" не разногласия, а конкуренция
Давайте ещё падумаем.Фейслесс. по этому источнику данные тоже справедливые, но смущает, что они по банкам, т е я так понимаю как ДС называет - лигитимная розница.а нам как бы интереснее ЧР.Но это всё относительно, просто мысли вслух.До сл этапа время есть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Коллеги, прошу в 18_00 зафиксировать старый источник, в последний раз, т к я буду скорее занят.Идёт страшный движ по крипте, а это Клондайк, зарабатывать на движениях.Кто не понимает. то проще - не нужно именно покупать крипту, нужно просто забирать разницу в ценах, пусть даже в крипте.Чем я успешно и занимаюсь.Ещё и сегодня хардфорк в 18_40, перед ним вероятен мощный движ. По голосовалке и старому источнику не вижу никакой беды.Дело в том. что погрешность будет с одинаковой разницей у всех игроков.Может не стоит раньше времени, но вся команда выстрелит скорее всего в мимо.Нас очередной раз поимели манипульки.Поэтому погрешность источника именно в этом случае не имеет значения в распределении мест.Но дождёмся. тогда и окончательно обсудим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Средний 28.03, вполне адекватно С "Курсом" не разногласия, а конкуренция
Поиски источника, удовлетворяющего всех участников конкурса, явно затянулись. Страна большая и курс в разных ее точках естественно несколько отличается. Брать за основу курс города Киева также не совсем правильно, т.к. думаю, что более половины участников конкурса не проживают в городе Киев. Чтобы всех устроило, предлагаю брать 3-5 источников, предложенных ранее и выводить среднее по ним значение. Так как эта процедура не ежедневная, а раз в 2 недели, то это будет совсем не трудно.
Средний 28.03, вполне адекватно С "Курсом" не разногласия, а конкуренция
Поиски источника, удовлетворяющего всех участников конкурса, явно затянулись. Страна большая и курс в разных ее точках естественно несколько отличается. Брать за основу курс города Киева также не совсем правильно, т.к. думаю, что более половины участников конкурса не проживают в городе Киев. Чтобы всех устроило, предлагаю брать 3-5 источников, предложенных ранее и выводить среднее по ним значение. Так как эта процедура не ежедневная, а раз в 2 недели, то это будет совсем не трудно.
А это годная и правильная идея - усреднять по минфину, юа, курсу еще что-то, можно еще в список взять доверенные местные обменники (например харьковский Гагарин, одесская ОбменкОдЮа, Катани и т.д). Все равно точнее не будет. А иначе тогда нужно брать курсы НБУ, к-рые непоколебимы и справедливы
По поводу идей... Жизнь не так сложна, если её самому себе не усложнять - очень хорошее выражение моего друга. Отсюда, врядли мы будем что то высчитывать. да и курс по весям отличается не сильно.А потому не сильно. что курс сейчас задают банки. а чр подстраивается в зависимости от ообъёмов и ликвидности в кассах.А в банках он одинаковый в разных городах.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Alex2007 написав:А это годная и правильная идея - усреднять по минфину, юа, курсу еще что-то, можно еще в список взять доверенные местные обменники (например харьковский Гагарин, одесская ОбменкОдЮа, Катани и т.д). Все равно точнее не будет. А иначе тогда нужно брать курсы НБУ, к-рые непоколебимы и справедливы
По моим местным харьковским: лучше брать Гагарина. Он в Сб курсы вывешивает утром обновленные, а вот в Вс не работает (можно перенести субботние курсы). Обменка же на Сб и Вс вывешивает курсы "выходного дня" с расширенным спредом