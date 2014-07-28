Додано: Чет 15 лис, 2018 09:31

Коллеги, прошу в 18_00 зафиксировать старый источник, в последний раз, т к я буду скорее занят.Идёт страшный движ по крипте, а это Клондайк, зарабатывать на движениях.Кто не понимает. то проще - не нужно именно покупать крипту, нужно просто забирать разницу в ценах, пусть даже в крипте.Чем я успешно и занимаюсь.Ещё и сегодня хардфорк в 18_40, перед ним вероятен мощный движ.

По голосовалке и старому источнику не вижу никакой беды.Дело в том. что погрешность будет с одинаковой разницей у всех игроков.Может не стоит раньше времени, но вся команда выстрелит скорее всего в мимо.Нас очередной раз поимели манипульки.Поэтому погрешность источника именно в этом случае не имеет значения в распределении мест.Но дождёмся. тогда и окончательно обсудим.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.