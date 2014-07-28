Додано: Чет 15 лис, 2018 16:14

prodigy написав: https://tables.finance.ua/ru/currency/cash/-/ua/usd/0#2:0



Средний 28.03, вполне адекватно

С "Курсом" не разногласия, а конкуренция https://tables.finance.ua/ru/currency/cash/-/ua/usd/0#2:0Средний 28.03, вполне адекватноС "Курсом" не разногласия, а конкуренция

Чтобы всех устроило, предлагаю брать 3-5 источников, предложенных ранее и выводить среднее по ним значение.

Поиски источника, удовлетворяющего всех участников конкурса, явно затянулись. Страна большая и курс в разных ее точках естественно несколько отличается. Брать за основу курс города Киева также не совсем правильно, т.к. думаю, что более половины участников конкурса не проживают в городе Киев.Так как эта процедура не ежедневная, а раз в 2 недели, то это будет совсем не трудно.[/quote]А это годная и правильная идея - усреднять по минфину, юа, курсу еще что-то, можно еще в список взять доверенные местные обменники (например харьковский Гагарин, одесская ОбменкОдЮа, Катани и т.д).Все равно точнее не будет.А иначе тогда нужно брать курсы НБУ, к-рые непоколебимы и справедливы[/quote]Согласен с тобой...4 города: (Киев по минфину(контракт), Днепр (Катани), Одесса(Обменка.од.юа), Харьков (Гагарин)...ну и достаточно.голосуем, я за[/quote]Я не возражу большинству. но кто возьмёт на себя подсчёты и фиксирование в опр день и час всех источниковМне кажется что вы нагородили.Гагарин вообще участник форума...