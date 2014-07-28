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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1132113311341135
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:41

  Alex2007 написав:
  pavel159 написав:
  Faceless написав:
https://tables.finance.ua/ru/currency/c ... /usd/0#2:0

Средний 28.03, вполне адекватно
С "Курсом" не разногласия, а конкуренция :)

Поиски источника, удовлетворяющего всех участников конкурса, явно затянулись. Страна большая и курс в разных ее точках естественно несколько отличается. Брать за основу курс города Киева также не совсем правильно, т.к. думаю, что более половины участников конкурса не проживают в городе Киев. Чтобы всех устроило, предлагаю брать 3-5 источников, предложенных ранее и выводить среднее по ним значение. Так как эта процедура не ежедневная, а раз в 2 недели, то это будет совсем не трудно.


А это годная и правильная идея - усреднять по минфину, юа, курсу еще что-то, можно еще в список взять доверенные местные обменники (например харьковский Гагарин, одесская ОбменкОдЮа, Катани и т.д).
Все равно точнее не будет.
А иначе тогда нужно брать курсы НБУ, к-рые непоколебимы и справедливы :mrgreen: :mrgreen:


Согласен с тобой...4 города: (Киев по минфину(контракт), Днепр (Катани), Одесса(Обменка.од.юа), Харьков (Гагарин)...ну и достаточно.

голосуем, я за
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Плюсанул за средний по 4м источникам.
Мой прогноз на 30.11 оставлю примерно неизменным - 28.20. Иду по стопам Витла - против тренда :)
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:11

prodigy
по старому источнику-я не участвую :mrgreen:

ты вообще читаешь. что я пишу :?:
я пишу. что ЭТОТ тур мы смотрим ЕЩЁ по старому источнику СЕГОДНЯ, потому что его менять в ходе тура некорректно.А следующий мы выбираем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:14

  prodigy написав:https://tables.finance.ua/ru/currency/cash/-/ua/usd/0#2:0

Средний 28.03, вполне адекватно
С "Курсом" не разногласия, а конкуренция :)

Поиски источника, удовлетворяющего всех участников конкурса, явно затянулись. Страна большая и курс в разных ее точках естественно несколько отличается. Брать за основу курс города Киева также не совсем правильно, т.к. думаю, что более половины участников конкурса не проживают в городе Киев. Чтобы всех устроило, предлагаю брать 3-5 источников, предложенных ранее и выводить среднее по ним значение. Так как эта процедура не ежедневная, а раз в 2 недели, то это будет совсем не трудно.[/quote]

А это годная и правильная идея - усреднять по минфину, юа, курсу еще что-то, можно еще в список взять доверенные местные обменники (например харьковский Гагарин, одесская ОбменкОдЮа, Катани и т.д).
Все равно точнее не будет.
А иначе тогда нужно брать курсы НБУ, к-рые непоколебимы и справедливы :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

Согласен с тобой...4 города: (Киев по минфину(контракт), Днепр (Катани), Одесса(Обменка.од.юа), Харьков (Гагарин)...ну и достаточно.

голосуем, я за[/quote]

Я не возражу большинству. но кто возьмёт на себя подсчёты и фиксирование в опр день и час всех источников :?: Мне кажется что вы нагородили.Гагарин вообще участник форума...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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