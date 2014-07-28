Средний 28.03, вполне адекватно С "Курсом" не разногласия, а конкуренция
Поиски источника, удовлетворяющего всех участников конкурса, явно затянулись. Страна большая и курс в разных ее точках естественно несколько отличается. Брать за основу курс города Киева также не совсем правильно, т.к. думаю, что более половины участников конкурса не проживают в городе Киев. Чтобы всех устроило, предлагаю брать 3-5 источников, предложенных ранее и выводить среднее по ним значение. Так как эта процедура не ежедневная, а раз в 2 недели, то это будет совсем не трудно.
А это годная и правильная идея - усреднять по минфину, юа, курсу еще что-то, можно еще в список взять доверенные местные обменники (например харьковский Гагарин, одесская ОбменкОдЮа, Катани и т.д). Все равно точнее не будет. А иначе тогда нужно брать курсы НБУ, к-рые непоколебимы и справедливы
Согласен с тобой...4 города: (Киев по минфину(контракт), Днепр (Катани), Одесса(Обменка.од.юа), Харьков (Гагарин)...ну и достаточно.
Средний 28.03, вполне адекватно С "Курсом" не разногласия, а конкуренция
Поиски источника, удовлетворяющего всех участников конкурса, явно затянулись. Страна большая и курс в разных ее точках естественно несколько отличается. Брать за основу курс города Киева также не совсем правильно, т.к. думаю, что более половины участников конкурса не проживают в городе Киев. Чтобы всех устроило, предлагаю брать 3-5 источников, предложенных ранее и выводить среднее по ним значение. Так как эта процедура не ежедневная, а раз в 2 недели, то это будет совсем не трудно.[/quote]
А это годная и правильная идея - усреднять по минфину, юа, курсу еще что-то, можно еще в список взять доверенные местные обменники (например харьковский Гагарин, одесская ОбменкОдЮа, Катани и т.д). Все равно точнее не будет. А иначе тогда нужно брать курсы НБУ, к-рые непоколебимы и справедливы [/quote]
Согласен с тобой...4 города: (Киев по минфину(контракт), Днепр (Катани), Одесса(Обменка.од.юа), Харьков (Гагарин)...ну и достаточно.
голосуем, я за[/quote]
Я не возражу большинству. но кто возьмёт на себя подсчёты и фиксирование в опр день и час всех источников Мне кажется что вы нагородили.Гагарин вообще участник форума...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Фиксируем курс по источнику (вероятно, по этому - в последний раз) - 28.0227 Поздравляем победителей этого этапа: Sandriy 1- первое место с погрешностью прогноза 13 копеек Vitl - второе место с погрешностью прогноза 15 копеек kolyuchy - третье место с погрешностью чуть более 18 копеек
Никто из участников, как видим, не ожидал такой ревальвации
Три месяца фактически стоим на месте, плюс-минус. С этой катавасией тарифов, новостями о замедлении, дефицитах и тд, это кажется достаточно иррациональным. За сто долларов сегодня можно приобрести меньше товаров и услуг,чем год назад за те же сто долларов.
Faceless Фиксируем курс по источнику (вероятно, по этому - в последний раз) - 28.0227 Поздравляем победителей этого этапа: Sandriy 1- первое место с погрешностью прогноза 13 копеек Vitl - второе место с погрешностью прогноза 15 копеек kolyuchy - третье место с погрешностью чуть более 18 копеек
Никто из участников, как видим, не ожидал такой ревальвации
Как я и писал ранее. погрешность источника никак не влияет на распределение мест. т к все места от первого до последнего в пролёте Но источник однозначно меняем. потому что в другой раз окажется более точное попадание и результат окажется несправедливым.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
а что там считать -сложить 4 цифры? что значит кто возьмет? тот кто это делает сейчас Faceless
Нет, я не против.Просто всегда думаю разносторонне.Если Фейслес согласен, так только за.Объясняю, вот я например, только освободился, писал вчера, что буду занят.Раньше всегда старался зафиксировать курс для голосовалки. чтобы потом не спорить.А сегодня меня не было.Сможет ли он в нужное время всё просмотреть.Один источник легче и может глянуть кто то другой. А почему я один против Давай проверим - народ выскажитесь. вы за или против. чтобы высчитывать курс по нескольким источникам. и считаете ли вы это логичным, реальным и нормальным.если счас посыпятся все - за. так с радостью.Я всегда за честность и любое улучшение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Три месяца фактически стоим на месте, плюс-минус. С этой катавасией тарифов, новостями о замедлении, дефицитах и тд, это кажется достаточно иррациональным. За сто долларов сегодня можно приобрести меньше товаров и услуг,чем год назад за те же сто долларов.
согласен, в товары со страху ритейлеры заложили курс 28,60/80 и только неделю назад откатили на 28,20 в додачу до валюти "вагомий внесок" зробив бензин/ДП