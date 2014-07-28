на много меньше
курс в стране не отражает состояние ...много чего.с од стороны используются кредиты для создания видимости. что деньги есть.С другой гривна блокируется в колоссальных размерах - сотни миллиардов. т о курс остаётся манипулируемым.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:10
на много меньше
курс в стране не отражает состояние ...много чего.с од стороны используются кредиты для создания видимости. что деньги есть.С другой гривна блокируется в колоссальных размерах - сотни миллиардов. т о курс остаётся манипулируемым.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:14
Когда конец принятия заявок на сл этап.(источник мы заменим)Сразу всем - источник будет в любом сл другим!!!Но приближенным к реалиям по максимуму.Т е не нужно брато поправку и что то прикидывать. кроме чисто курса.
Конец или в субботу или в вскресенье, чтобы ход торгов в пнд уже никто не знал и не влиял на заявки участников.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:19
Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!
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