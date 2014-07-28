Додано: Чет 15 лис, 2018 19:14

Когда конец принятия заявок на сл этап.(источник мы заменим)Сразу всем - источник будет в любом сл другим!!!Но приближенным к реалиям по максимуму.Т е не нужно брато поправку и что то прикидывать. кроме чисто курса.

Конец или в субботу или в вскресенье, чтобы ход торгов в пнд уже никто не знал и не влиял на заявки участников.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.