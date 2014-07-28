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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1133113411351136
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:10

  freeze написав:на 30.11 - 28.25

Три месяца фактически стоим на месте, плюс-минус. С этой катавасией тарифов, новостями о замедлении, дефицитах и тд, это кажется достаточно иррациональным.
За сто долларов сегодня можно приобрести меньше товаров и услуг,чем год назад за те же сто долларов.


на много меньше :(
курс в стране не отражает состояние ...много чего.с од стороны используются кредиты для создания видимости. что деньги есть.С другой гривна блокируется в колоссальных размерах - сотни миллиардов. т о курс остаётся манипулируемым.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:14

Когда конец принятия заявок на сл этап.(источник мы заменим)Сразу всем - источник будет в любом сл другим!!!Но приближенным к реалиям по максимуму.Т е не нужно брато поправку и что то прикидывать. кроме чисто курса.
Конец или в субботу или в вскресенье, чтобы ход торгов в пнд уже никто не знал и не влиял на заявки участников.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:19

Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:21

  SAndriy1 написав:Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!


С победой. так держать.
Коллеги, поздравляйте победителей и вносите свои мнения по источнику.Думаю, что всех бы устроил пересчёт из разных источников.Даже лучше. чтобы их было не 4 . а больше.Тогда результат может был бы точнее.При этом лично меня волнует мнение всего лишь одного человека...А от остальных хотелось бы ещё кроме желания какое то понимание процесса, а ещё лучше непосредственное участие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

... можна і середнє по 4-м джерелам...
- хоч, справді, зручніше дивитись ОДНЕ джерело!

... можна написати тих 4 або більше джерел і поставити на голосування: яке більше голосів набере - по тому й будемо орієнтуватись....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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