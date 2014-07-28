на много меньше
курс в стране не отражает состояние ...много чего.с од стороны используются кредиты для создания видимости. что деньги есть.С другой гривна блокируется в колоссальных размерах - сотни миллиардов. т о курс остаётся манипулируемым.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:10
на много меньше
курс в стране не отражает состояние ...много чего.с од стороны используются кредиты для создания видимости. что деньги есть.С другой гривна блокируется в колоссальных размерах - сотни миллиардов. т о курс остаётся манипулируемым.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:14
Когда конец принятия заявок на сл этап.(источник мы заменим)Сразу всем - источник будет в любом сл другим!!!Но приближенным к реалиям по максимуму.Т е не нужно брато поправку и что то прикидывать. кроме чисто курса.
Конец или в субботу или в вскресенье, чтобы ход торгов в пнд уже никто не знал и не влиял на заявки участников.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:19
Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:21
С победой. так держать.
Коллеги, поздравляйте победителей и вносите свои мнения по источнику.Думаю, что всех бы устроил пересчёт из разных источников.Даже лучше. чтобы их было не 4 . а больше.Тогда результат может был бы точнее.При этом лично меня волнует мнение всего лишь одного человека...А от остальных хотелось бы ещё кроме желания какое то понимание процесса, а ещё лучше непосредственное участие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
... можна і середнє по 4-м джерелам...
- хоч, справді, зручніше дивитись ОДНЕ джерело!
... можна написати тих 4 або більше джерел і поставити на голосування: яке більше голосів набере - по тому й будемо орієнтуватись....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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