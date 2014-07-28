на много меньше
курс в стране не отражает состояние ...много чего.с од стороны используются кредиты для создания видимости. что деньги есть.С другой гривна блокируется в колоссальных размерах - сотни миллиардов. т о курс остаётся манипулируемым.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:10
на много меньше
курс в стране не отражает состояние ...много чего.с од стороны используются кредиты для создания видимости. что деньги есть.С другой гривна блокируется в колоссальных размерах - сотни миллиардов. т о курс остаётся манипулируемым.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:14
Когда конец принятия заявок на сл этап.(источник мы заменим)Сразу всем - источник будет в любом сл другим!!!Но приближенным к реалиям по максимуму.Т е не нужно брато поправку и что то прикидывать. кроме чисто курса.
Конец или в субботу или в вскресенье, чтобы ход торгов в пнд уже никто не знал и не влиял на заявки участников.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:19
Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:21
С победой. так держать.
Коллеги, поздравляйте победителей и вносите свои мнения по источнику.Думаю, что всех бы устроил пересчёт из разных источников.Даже лучше. чтобы их было не 4 . а больше.Тогда результат может был бы точнее.При этом лично меня волнует мнение всего лишь одного человека...А от остальных хотелось бы ещё кроме желания какое то понимание процесса, а ещё лучше непосредственное участие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
... можна і середнє по 4-м джерелам...
- хоч, справді, зручніше дивитись ОДНЕ джерело!
... можна написати тих 4 або більше джерел і поставити на голосування: яке більше голосів набере - по тому й будемо орієнтуватись....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28
Если бы я неск дней взад не писал, с какой целью люди мёрзнут. то не обратил бы внимания на новости
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звертатиметься до Парламенту, аби відсторонити від посад очільників тих міст, де зірвався початок опалювального сезону. Про це чиновник заявив на своїй сторінці у Twitter, передає Дніпроград.
За його словами, Уряд закачав 17 млрд кубів газу до сховища і ще 5 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону. Далі за підключення опалення у містах відповідає місцева влада. А якщо люди мерзнуть у своїх квартирах, це означає, що міські голови не здатні виконувати свої функції.
“Деякі міські голови творять казна-що. Невже важко з квітня підготувати теплосистему? Я буду звертатись до Парламенту, щоб відсторонити таких управлінців від посад. Люди не мають бути заручниками безвідповідальності місцевих голів”, - зазначив Володимир Гройсман.
Стосуватиметься це і голів Дніпропетровщини, зокрема очільників Кривого Рогу та Павлограду.
“Я вимушений як прем’єр-міністр, віце прем’єр-міністр профільний, займатись 24 години на добу, щоб розблокувати вольовими рішеннями питання по Кривому Рогу, Павлограду, Херсону… Тому що місцеві голови неспроможні виконати свою елементарну функцію”, - прокоментував ситуацію Володимир Гройсман під час засідання Уряду.
Також він запропонував міським радам ухвалити рішення та звернутися з ініціативою до Уряду, щоб отримати у власність теплоцентралі, які надають послуги мешканцям їхніх міст.
Нагадаємо, що попри мітинги мешканці Кривого Рогу досі без опалення. Слідом за Кривим Рогом, опалювальний сезон зривається і в Павлограді. А газові монополісти “Дніпрогаз” та “Дніпропетровськгаз” заборгували Нафтогазу України чималу суму коштів.
Т е типа вилкул решил заморозить людей. хотя точно известно что в прошлом году было что то подобное и тот же вилкул ездил по котельным и приказывал включать несмотря на запрет.Это грязная власть, ради своих дрязг не гнушается здоровьем людей.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:32
Спасибо! Поздравляю в ответ! Но в моём случае, как говорят, и палка раз в год стреляет ))))
Было бы приятнее попадание с точностью в копейки, как у коллег в предыдущих турах!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:01
не надо перегибать с точностью +/-1-2 коп. уже достаточно, а не 11-12 коп. как до того
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:04
більше не краще
4 тих достатньо
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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