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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1133113411351136
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:10

  freeze написав:на 30.11 - 28.25

Три месяца фактически стоим на месте, плюс-минус. С этой катавасией тарифов, новостями о замедлении, дефицитах и тд, это кажется достаточно иррациональным.
За сто долларов сегодня можно приобрести меньше товаров и услуг,чем год назад за те же сто долларов.


на много меньше :(
курс в стране не отражает состояние ...много чего.с од стороны используются кредиты для создания видимости. что деньги есть.С другой гривна блокируется в колоссальных размерах - сотни миллиардов. т о курс остаётся манипулируемым.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:14

Когда конец принятия заявок на сл этап.(источник мы заменим)Сразу всем - источник будет в любом сл другим!!!Но приближенным к реалиям по максимуму.Т е не нужно брато поправку и что то прикидывать. кроме чисто курса.
Конец или в субботу или в вскресенье, чтобы ход торгов в пнд уже никто не знал и не влиял на заявки участников.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:19

Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:21

  SAndriy1 написав:Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!


С победой. так держать.
Коллеги, поздравляйте победителей и вносите свои мнения по источнику.Думаю, что всех бы устроил пересчёт из разных источников.Даже лучше. чтобы их было не 4 . а больше.Тогда результат может был бы точнее.При этом лично меня волнует мнение всего лишь одного человека...А от остальных хотелось бы ещё кроме желания какое то понимание процесса, а ещё лучше непосредственное участие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

... можна і середнє по 4-м джерелам...
- хоч, справді, зручніше дивитись ОДНЕ джерело!

... можна написати тих 4 або більше джерел і поставити на голосування: яке більше голосів набере - по тому й будемо орієнтуватись....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28

Если бы я неск дней взад не писал, с какой целью люди мёрзнут. то не обратил бы внимания на новости

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звертатиметься до Парламенту, аби відсторонити від посад очільників тих міст, де зірвався початок опалювального сезону. Про це чиновник заявив на своїй сторінці у Twitter, передає Дніпроград.

За його словами, Уряд закачав 17 млрд кубів газу до сховища і ще 5 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону. Далі за підключення опалення у містах відповідає місцева влада. А якщо люди мерзнуть у своїх квартирах, це означає, що міські голови не здатні виконувати свої функції.

“Деякі міські голови творять казна-що. Невже важко з квітня підготувати теплосистему? Я буду звертатись до Парламенту, щоб відсторонити таких управлінців від посад. Люди не мають бути заручниками безвідповідальності місцевих голів”, - зазначив Володимир Гройсман.

Стосуватиметься це і голів Дніпропетровщини, зокрема очільників Кривого Рогу та Павлограду.

“Я вимушений як прем’єр-міністр, віце прем’єр-міністр профільний, займатись 24 години на добу, щоб розблокувати вольовими рішеннями питання по Кривому Рогу, Павлограду, Херсону… Тому що місцеві голови неспроможні виконати свою елементарну функцію”, - прокоментував ситуацію Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Також він запропонував міським радам ухвалити рішення та звернутися з ініціативою до Уряду, щоб отримати у власність теплоцентралі, які надають послуги мешканцям їхніх міст.

Нагадаємо, що попри мітинги мешканці Кривого Рогу досі без опалення. Слідом за Кривим Рогом, опалювальний сезон зривається і в Павлограді. А газові монополісти “Дніпрогаз” та “Дніпропетровськгаз” заборгували Нафтогазу України чималу суму коштів.

http://dniprograd.org

Т е типа вилкул решил заморозить людей. хотя точно известно что в прошлом году было что то подобное и тот же вилкул ездил по котельным и приказывал включать несмотря на запрет.Это грязная власть, ради своих дрязг не гнушается здоровьем людей.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:23

Прогнозую 28,35 на 30.11
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:32

  Vitl написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!


С победой. так держать.
Коллеги, поздравляйте победителей и вносите свои мнения по источнику.Думаю, что всех бы устроил пересчёт из разных источников.Даже лучше. чтобы их было не 4 . а больше.Тогда результат может был бы точнее.При этом лично меня волнует мнение всего лишь одного человека...А от остальных хотелось бы ещё кроме желания какое то понимание процесса, а ещё лучше непосредственное участие.

Спасибо! Поздравляю в ответ! Но в моём случае, как говорят, и палка раз в год стреляет ))))
Было бы приятнее попадание с точностью в копейки, как у коллег в предыдущих турах!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:01

  Vitl написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Средний по четырём источникам меня устраивает! Хотя курс опта Днепра нормально отражает действительность! Но можно и выводить среднее!


С победой. так держать.
Коллеги, поздравляйте победителей и вносите свои мнения по источнику.Думаю, что всех бы устроил пересчёт из разных источников.Даже лучше. чтобы их было не 4 . а больше.Тогда результат может был бы точнее.При этом лично меня волнует мнение всего лишь одного человека...А от остальных хотелось бы ещё кроме желания какое то понимание процесса, а ещё лучше непосредственное участие.


не надо перегибать с точностью +/-1-2 коп. уже достаточно, а не 11-12 коп. как до того
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:04

  Долярчик написав:... можна і середнє по 4-м джерелам...
- хоч, справді, зручніше дивитись ОДНЕ джерело!

... можна написати тих 4 або більше джерел і поставити на голосування: яке більше голосів набере - по тому й будемо орієнтуватись....


більше не краще

4 тих достатньо
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