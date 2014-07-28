Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28

Если бы я неск дней взад не писал, с какой целью люди мёрзнут. то не обратил бы внимания на новостиПрем’єр-міністр України Володимир Гройсман звертатиметься до Парламенту, аби відсторонити від посад очільників тих міст, де зірвався початок опалювального сезону. Про це чиновник заявив на своїй сторінці у Twitter, передає Дніпроград.За його словами, Уряд закачав 17 млрд кубів газу до сховища і ще 5 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону. Далі за підключення опалення у містах відповідає місцева влада. А якщо люди мерзнуть у своїх квартирах, це означає, що міські голови не здатні виконувати свої функції.“Деякі міські голови творять казна-що. Невже важко з квітня підготувати теплосистему? Я буду звертатись до Парламенту, щоб відсторонити таких управлінців від посад. Люди не мають бути заручниками безвідповідальності місцевих голів”, - зазначив Володимир Гройсман.Стосуватиметься це і голів Дніпропетровщини, зокрема очільників Кривого Рогу та Павлограду.“Я вимушений як прем’єр-міністр, віце прем’єр-міністр профільний, займатись 24 години на добу, щоб розблокувати вольовими рішеннями питання по Кривому Рогу, Павлограду, Херсону… Тому що місцеві голови неспроможні виконати свою елементарну функцію”, - прокоментував ситуацію Володимир Гройсман під час засідання Уряду.Також він запропонував міським радам ухвалити рішення та звернутися з ініціативою до Уряду, щоб отримати у власність теплоцентралі, які надають послуги мешканцям їхніх міст.Нагадаємо, що попри мітинги мешканці Кривого Рогу досі без опалення. Слідом за Кривим Рогом, опалювальний сезон зривається і в Павлограді. А газові монополісти “Дніпрогаз” та “Дніпропетровськгаз” заборгували Нафтогазу України чималу суму коштів.Т е типа вилкул решил заморозить людей. хотя точно известно что в прошлом году было что то подобное и тот же вилкул ездил по котельным и приказывал включать несмотря на запрет.Это грязная власть, ради своих дрязг не гнушается здоровьем людей.