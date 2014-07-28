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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1134113511361137
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:31

  Faceless написав:Никто из участников, как видим, не ожидал такой ревальвации :lol:


Нас опять поимели :D
Поздравления победителям :!: Я тоже за несколько источников
Mayag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
ОТП по 27,89, а белочки по 27,86! Народ оргазмирует - курс уменьшается))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:02

  SAndriy1 написав:Приветствую!
ОТП по 27,89, а белочки по 27,86! Народ оргазмирует - курс уменьшается))))

Пружина так сжимается, что аж страшно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

... і давайте, завтра останній день голосування..... - а то і так розтягуємо))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:45

28.40
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:53

Подитожим последнее...
Может кому что то и показалось, особенно в моих постах, но я однозначно всегда только за справедливость(1е) и за удобство(2е).Поэтому большинством решаем взять 4 источника.Уточняем каких, в тех что на выходных молчат берём по пятнице или предвыходному дню в 18_00(хотя бы примерно).Однозначно, раз мы возлагаем этот подсчёт на Фейслеса, то просим его принять эту нагрузку, и соответственно ответить согласием.При этом очень прошу всех также фиксировать курсы по возможности в источниках. может человек будет занят. чтобы ему только посчитать оставалось.И завтра в 18_00 закнчиваем давать заявки на 30 ноября.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

28.53 за доляр мои хотелки ....авось , когда-то и угадаю ...рулетка ...с такими финтами ушами , как размещения бондов под ЛЮБОЙ процент ( можно еще пару-тройку ярдов взять и слить ), можно и к 26 вернуть к НГ..только вот потом , как ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:27

На 30.11 - 28.25.
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