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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:39
Мой прогноз 28_00.
Сейчас мотивировать прогноз кроме чуйки сложно.Или повторять одно и тоже уже неохота.Помню слова ЛАДа на мой прогноз 27,85 - Витл удивил.Вот и удивил, всё по плану, а точную дату угадать конечно не то чтобы сложно а невозможно.Просто работает принцип - когда нужен заём, то нацкурс укрепляется.Сегодня юнекс утром продавал 27,86...Но честно я писал. что купил по 27,9Х.несмотря на прогнозы и мысли.Не люблю я в крупной гривне оставаться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:50
Vitl написав:
Мой прогноз 28_00.
Сейчас мотивировать прогноз кроме чуйки сложно.Или повторять одно и тоже уже неохота.Помню слова ЛАДа на мой прогноз 27,85 - Витл удивил.Вот и удивил, всё по плану, а точную дату угадать конечно не то чтобы сложно а невозможно.Просто работает принцип - когда нужен заём, то нацкурс укрепляется.Сегодня юнекс утром продавал 27,86...Но честно я писал. что купил по 27,9Х.несмотря на прогнозы и мысли.Не люблю я в крупной гривне оставаться.
28.00, а может 28,10/12
но сильного падения гривны до конца месяца быть не должно
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