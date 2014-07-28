Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:39

Мой прогноз 28_00.

Сейчас мотивировать прогноз кроме чуйки сложно.Или повторять одно и тоже уже неохота.Помню слова ЛАДа на мой прогноз 27,85 - Витл удивил.Вот и удивил, всё по плану, а точную дату угадать конечно не то чтобы сложно а невозможно.Просто работает принцип - когда нужен заём, то нацкурс укрепляется.Сегодня юнекс утром продавал 27,86...Но честно я писал. что купил по 27,9Х.несмотря на прогнозы и мысли.Не люблю я в крупной гривне оставаться.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.