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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1135113611371138
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:39

Мой прогноз 28_00.
Сейчас мотивировать прогноз кроме чуйки сложно.Или повторять одно и тоже уже неохота.Помню слова ЛАДа на мой прогноз 27,85 - Витл удивил.Вот и удивил, всё по плану, а точную дату угадать конечно не то чтобы сложно а невозможно.Просто работает принцип - когда нужен заём, то нацкурс укрепляется.Сегодня юнекс утром продавал 27,86...Но честно я писал. что купил по 27,9Х.несмотря на прогнозы и мысли.Не люблю я в крупной гривне оставаться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:50

  Vitl написав:Мой прогноз 28_00.
Сейчас мотивировать прогноз кроме чуйки сложно.Или повторять одно и тоже уже неохота.Помню слова ЛАДа на мой прогноз 27,85 - Витл удивил.Вот и удивил, всё по плану, а точную дату угадать конечно не то чтобы сложно а невозможно.Просто работает принцип - когда нужен заём, то нацкурс укрепляется.Сегодня юнекс утром продавал 27,86...Но честно я писал. что купил по 27,9Х.несмотря на прогнозы и мысли.Не люблю я в крупной гривне оставаться.


28.00, а может 28,10/12
но сильного падения гривны до конца месяца быть не должно
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:08

нбу не выкупает по максимуму, а щиплет 10-30лямов, только раз был аук на 100 и тогда спецом не всё взяли - опускают. 2варианта и могут быть 2в1, вказивка сверху не допустить роста перед выборами и создать видимость стабильности или видят, шо будет ешо приход валюты и некому выкупать. всё больше людей имеют доход в валюте на заработках+ит+моряки и продают, всё меньше имеют излишек гривны, чтобы её купить - остаются спекули, то и мы :) всё ж зависит от возможностей всякого рода потребительства, которое видимо падает, бо большинство себя вынуждено ограничивает :roll:
моя цифра 28.17
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:31

чик В жовтні НБУ купив чистими 198 млн. З початку листопада вже куплено майже 200 млн (при чому, за останній тиждень – 71 млн точно, а з п’ятницею може й під 90 млн). В порівнянні з минулими роками це фантастика.
НБУ без напрягу стерилізує десятки млрд. грн. на депо сертифікати. Адже 16% на дорозі не валяється… А ще й активно валюта конвертується під ОВДП… Для грн. небезпек не видно. Глянемо на основні плюси і мінуси до кінця року.
Мінуси:
- відшкодування ПДВ
- вихід схематозної бюджетної грн.
- затримка валютних надходжень проросійським бізнесом з політичних мотивів до крайніх термінів.
Контраргументи:
- кінець року, грн. потрібна, не факт що ці кошти підуть на купівлю валюти
- уже всім зрозуміло, що курс є одним з ключових факторів стабільності і козирем. Отже, схематозної конвертації може й не відбутися. Крім того, «все на фронт все на перемогу», бюджет і так не фонтанує, кожну копійку можуть і по ділу пристроїти. За голоси платити треба і краще коли не своїми…
- з огляду на легку згоду на докапіталізацію росдочок, є підозра, що «кишка тонка». Генпгокугог непохитно приклеєний до крісла, команду фас виконує чітко. Затримка також малоімовірна зараз
Плюси:
- провладних схематозників переконали, що валюту в країну треба заводити (як результат 2 млрд)
- транш МВФ, дуже імовірний, не раз аргументував
- скорочення попиту від газових схематозників на 23,5%
- збільшення продажу від заробітчан і «айтішників енд Ко»
- зменшення ціни валюти заставляє експортерів заводити (продавати) більше валюти для покриття гривневих потреб
- ще один нюанс, бух стаття «курсова різниця». Попередні роки це приносило грандіозні мінуси багатьом підприємствам в останньому кварталі і лютий-березень податкові платежі не вражали. А тут організують ПЛЮС і вуаля – під вибори грн. в бюджет.
З усього написаного не здивуюся, коли в кінці листопада побачимо 27,5…

Vitl я нікуди не пропав з «ввічливості під приводом зайнятості». Справді, часу мало.

П.С. 9 років не був в Прибалтиці. Цього тижня проїхав всю, враження колосальні. Коли бачиш чого досягнули ці країни з населенням в 1-2 млн і з їх кліматом, землями і копалинами, чітко розумієш, що всі папєрєднікі, колишні і теперішні мають сидіти в тюрмі а не… Вони це зробили в 90-х, а ми далі жуємо соплі. :twisted:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:00

  orest написав:В порівнянні з минулими роками це фантастика.

ну так сложилась сезонность в этом годе, недавно на гасилово ушло полярда и почему тогда не выкупать большими объёмами, если есть лишнее предложение? или его не так много и боятся спугнуть или играют на понижение, шо ешо ? стерилизация и конвертация это другое - лишней валюты для звр небува в нашей ситуации...

з.ы. прибалтика это другой менталитет, там с 90х идут в европу никого не жалея и воруют на порядок меньше, то же давно не был и шо именно тебя поразило ?
а шо делать?
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