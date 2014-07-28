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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1136113711381139>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:50

  Vitl написав:Мой прогноз 28_00.
Сейчас мотивировать прогноз кроме чуйки сложно.Или повторять одно и тоже уже неохота.Помню слова ЛАДа на мой прогноз 27,85 - Витл удивил.Вот и удивил, всё по плану, а точную дату угадать конечно не то чтобы сложно а невозможно.Просто работает принцип - когда нужен заём, то нацкурс укрепляется.Сегодня юнекс утром продавал 27,86...Но честно я писал. что купил по 27,9Х.несмотря на прогнозы и мысли.Не люблю я в крупной гривне оставаться.


28.00, а может 28,10/12
но сильного падения гривны до конца месяца быть не должно
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:08

нбу не выкупает по максимуму, а щиплет 10-30лямов, только раз был аук на 100 и тогда спецом не всё взяли - опускают. 2варианта и могут быть 2в1, вказивка сверху не допустить роста перед выборами и создать видимость стабильности или видят, шо будет ешо приход валюты и некому выкупать. всё больше людей имеют доход в валюте на заработках+ит+моряки и продают, всё меньше имеют излишек гривны, чтобы её купить - остаются спекули, то и мы :) всё ж зависит от возможностей всякого рода потребительства, которое видимо падает, бо большинство себя вынуждено ограничивает :roll:
моя цифра 28.17
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:31

чик В жовтні НБУ купив чистими 198 млн. З початку листопада вже куплено майже 200 млн (при чому, за останній тиждень – 71 млн точно, а з п’ятницею може й під 90 млн). В порівнянні з минулими роками це фантастика.
НБУ без напрягу стерилізує десятки млрд. грн. на депо сертифікати. Адже 16% на дорозі не валяється… А ще й активно валюта конвертується під ОВДП… Для грн. небезпек не видно. Глянемо на основні плюси і мінуси до кінця року.
Мінуси:
- відшкодування ПДВ
- вихід схематозної бюджетної грн.
- затримка валютних надходжень проросійським бізнесом з політичних мотивів до крайніх термінів.
Контраргументи:
- кінець року, грн. потрібна, не факт що ці кошти підуть на купівлю валюти
- уже всім зрозуміло, що курс є одним з ключових факторів стабільності і козирем. Отже, схематозної конвертації може й не відбутися. Крім того, «все на фронт все на перемогу», бюджет і так не фонтанує, кожну копійку можуть і по ділу пристроїти. За голоси платити треба і краще коли не своїми…
- з огляду на легку згоду на докапіталізацію росдочок, є підозра, що «кишка тонка». Генпгокугог непохитно приклеєний до крісла, команду фас виконує чітко. Затримка також малоімовірна зараз
Плюси:
- провладних схематозників переконали, що валюту в країну треба заводити (як результат 2 млрд)
- транш МВФ, дуже імовірний, не раз аргументував
- скорочення попиту від газових схематозників на 23,5%
- збільшення продажу від заробітчан і «айтішників енд Ко»
- зменшення ціни валюти заставляє експортерів заводити (продавати) більше валюти для покриття гривневих потреб
- ще один нюанс, бух стаття «курсова різниця». Попередні роки це приносило грандіозні мінуси багатьом підприємствам в останньому кварталі і лютий-березень податкові платежі не вражали. А тут організують ПЛЮС і вуаля – під вибори грн. в бюджет.
З усього написаного не здивуюся, коли в кінці листопада побачимо 27,5…

Vitl я нікуди не пропав з «ввічливості під приводом зайнятості». Справді, часу мало.

П.С. 9 років не був в Прибалтиці. Цього тижня проїхав всю, враження колосальні. Коли бачиш чого досягнули ці країни з населенням в 1-2 млн і з їх кліматом, землями і копалинами, чітко розумієш, що всі папєрєднікі, колишні і теперішні мають сидіти в тюрмі а не… Вони це зробили в 90-х, а ми далі жуємо соплі. :twisted:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:00

  orest написав:В порівнянні з минулими роками це фантастика.

ну так сложилась сезонность в этом годе, недавно на гасилово ушло полярда и почему тогда не выкупать большими объёмами, если есть лишнее предложение? или его не так много и боятся спугнуть или играют на понижение, шо ешо ? стерилизация и конвертация это другое - лишней валюты для звр небува в нашей ситуации...

з.ы. прибалтика это другой менталитет, там с 90х идут в европу никого не жалея и воруют на порядок меньше, то же давно не был и шо именно тебя поразило ?
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

:)

27.97 на 30.11

весна .... :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:41

прибавлю к своему предыдущему прогнозу пару копеек
пускай будет на 30 ноября - 28,27
З.Ы.
спрос то на товары перед НГ нужно как-то стимулировать
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:54

  orest написав:П.С. 9 років не був в Прибалтиці. Цього тижня проїхав всю, враження колосальні. Коли бачиш чого досягнули ці країни з населенням в 1-2 млн і з їх кліматом,


был пару лет назад.
не знаю шо Вас там поразило?
но меня например поразил Каунас, вернее средневековая крепость, вид на которую открывается при подъезде к городу (до сих пор хочу там побывать ещё)
и сосновые леса Юрмалы (это шото)
ещё меня поразили разваленные дома в сёлах...
ещё поразило как в центре Вильнюса опрятного вида мужчина просил 10 центов... на покушать,
ещё поразила распродажа в супермаркете возле жд в Риги и куча пенсионеров с купонами на скидку
... и да как это не странно но климат например в Риге даже мягче киевского
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Подитожим последнее...
Может кому что то и показалось, особенно в моих постах, но я однозначно всегда только за справедливость(1е) и за удобство(2е).Поэтому большинством решаем взять 4 источника.Уточняем каких, в тех что на выходных молчат берём по пятнице или предвыходному дню в 18_00(хотя бы примерно).Однозначно, раз мы возлагаем этот подсчёт на Фейслеса, то просим его принять эту нагрузку, и соответственно ответить согласием.При этом очень прошу всех также фиксировать курсы по возможности в источниках. может человек будет занят. чтобы ему только посчитать оставалось.И завтра в 18_00 закнчиваем давать заявки на 30 ноября.
Посчитать среднее не проблема, но не проверял - где смотреть Гагарина, и есть ли возможность смотреть Минфин и Одессу за прошедший день, если вдруг забыл?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:40

Vitl написав:Подитожим последнее...
Может кому что то и показалось, особенно в моих постах, но я однозначно всегда только за справедливость(1е) и за удобство(2е).Поэтому большинством решаем взять 4 источника.Уточняем каких, в тех что на выходных молчат берём по пятнице или предвыходному дню в 18_00(хотя бы примерно).Однозначно, раз мы возлагаем этот подсчёт на Фейслеса, то просим его принять эту нагрузку, и соответственно ответить согласием.При этом очень прошу всех также фиксировать курсы по возможности в источниках. может человек будет занят. чтобы ему только посчитать оставалось.И завтра в 18_00 закнчиваем давать заявки на 30 ноября.


Если что, то можно меня назначить виноватым за фиксинг :D

  Faceless написав:Посчитать среднее не проблема, но не проверял - где смотреть Гагарина, и есть ли возможность смотреть Минфин и Одессу за прошедший день, если вдруг забыл?

Гагарина смотрят вроде здесь http://kurs.kharkov.com/
Одесская обменка од юа - https://obmenka.od.ua/ (https://obmenka.od.ua/usd-uah типа архив за неделю - только жалко точного времени установки нет)
Минфин - нужно решить окончательно либо курсы контрактов (на 15:00) https://minfin.com.ua/currency/contracts/ (но там без выходных дней) либо ежедневные фиксинги на 17:00 (из архива https://minfin.com.ua/currency/auction/archive/usd/all/) (сейчас 92/97) - по-любому обе цифры формируются на одном и том же аукционе и есть почасовой график за предыдущую неделю.
Катани - это оно http://www.katani.dp.ua/stat.php.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 17 лис, 2018 17:51, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:42

Тут вроде писали, что ещё не пора расти. На мой взгляд, пора уже давно, но ... Почему-то не растём, а падаем. :)
Откуда сегодня столько валюты (или куда девается гривня), мне не очень понятно. Такое ощущение, что чуть ли не главная причина резкий рост количества заробитчан и, сответственно, валютных поступлений от них. :)
Угадать, когда начнется рост сложно.
Я останусь на своей цифре 28,56, хотя сильно сомневаюсь, что так будет.

Faceless
Гагарина смотреть здесь - http://kurs.kharkov.com/
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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