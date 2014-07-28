Додано: Суб 17 лис, 2018 13:31

до кінця року

В жовтні НБУ купив чистими 198 млн. З початку листопада вже куплено майже 200 млн (при чому, за останній тиждень – 71 млн точно, а з п’ятницею може й під 90 млн). В порівнянні з минулими роками це фантастика.НБУ без напрягу стерилізує десятки млрд. грн. на депо сертифікати. Адже 16% на дорозі не валяється… А ще й активно валюта конвертується під ОВДП… Для грн. небезпек не видно. Глянемо на основні плюси і мінусиМінуси:- відшкодування ПДВ- вихід схематозної бюджетної грн.- затримка валютних надходжень проросійським бізнесом з політичних мотивів до крайніх термінів.Контраргументи:- кінець року, грн. потрібна, не факт що ці кошти підуть на купівлю валюти- уже всім зрозуміло, що курс є одним з ключових факторів стабільності і козирем. Отже, схематозної конвертації може й не відбутися. Крім того, «все на фронт все на перемогу», бюджет і так не фонтанує, кожну копійку можуть і по ділу пристроїти. За голоси платити треба і краще коли не своїми…- з огляду на легку згоду на докапіталізацію росдочок, є підозра, що «кишка тонка». Генпгокугог непохитно приклеєний до крісла, команду фас виконує чітко. Затримка також малоімовірна заразПлюси:- провладних схематозників переконали, що валюту в країну треба заводити (як результат 2 млрд)- транш МВФ, дуже імовірний, не раз аргументував- скорочення попиту від газових схематозників на 23,5%- збільшення продажу від заробітчан і «айтішників енд Ко»- зменшення ціни валюти заставляє експортерів заводити (продавати) більше валюти для покриття гривневих потреб- ще один нюанс, бух стаття «курсова різниця». Попередні роки це приносило грандіозні мінуси багатьом підприємствам в останньому кварталі і лютий-березень податкові платежі не вражали. А тут організують ПЛЮС і вуаля – під вибори грн. в бюджет.З усього написаного не здивуюся, коли в кінці листопада побачимо 27,5…я нікуди не пропав з «ввічливості під приводом зайнятості». Справді, часу мало.П.С. 9 років не був в Прибалтиці. Цього тижня проїхав всю, враження колосальні. Коли бачиш чого досягнули ці країни з населенням в 1-2 млн і з їх кліматом, землями і копалинами, чітко розумієш, що всі папєрєднікі, колишні і теперішні мають сидіти в тюрмі а не… Вони це зробили в 90-х, а ми далі жуємо соплі.