Vitl написав:Мой прогноз 28_00. Сейчас мотивировать прогноз кроме чуйки сложно.Или повторять одно и тоже уже неохота.Помню слова ЛАДа на мой прогноз 27,85 - Витл удивил.Вот и удивил, всё по плану, а точную дату угадать конечно не то чтобы сложно а невозможно.Просто работает принцип - когда нужен заём, то нацкурс укрепляется.Сегодня юнекс утром продавал 27,86...Но честно я писал. что купил по 27,9Х.несмотря на прогнозы и мысли.Не люблю я в крупной гривне оставаться.
28.00, а может 28,10/12 но сильного падения гривны до конца месяца быть не должно
нбу не выкупает по максимуму, а щиплет 10-30лямов, только раз был аук на 100 и тогда спецом не всё взяли - опускают. 2варианта и могут быть 2в1, вказивка сверху не допустить роста перед выборами и создать видимость стабильности или видят, шо будет ешо приход валюты и некому выкупать. всё больше людей имеют доход в валюте на заработках+ит+моряки и продают, всё меньше имеют излишек гривны, чтобы её купить - остаются спекули, то и мы всё ж зависит от возможностей всякого рода потребительства, которое видимо падает, бо большинство себя вынуждено ограничивает моя цифра 28.17
чик В жовтні НБУ купив чистими 198 млн. З початку листопада вже куплено майже 200 млн (при чому, за останній тиждень – 71 млн точно, а з п’ятницею може й під 90 млн). В порівнянні з минулими роками це фантастика. НБУ без напрягу стерилізує десятки млрд. грн. на депо сертифікати. Адже 16% на дорозі не валяється… А ще й активно валюта конвертується під ОВДП… Для грн. небезпек не видно. Глянемо на основні плюси і мінуси до кінця року. Мінуси: - відшкодування ПДВ - вихід схематозної бюджетної грн. - затримка валютних надходжень проросійським бізнесом з політичних мотивів до крайніх термінів. Контраргументи: - кінець року, грн. потрібна, не факт що ці кошти підуть на купівлю валюти - уже всім зрозуміло, що курс є одним з ключових факторів стабільності і козирем. Отже, схематозної конвертації може й не відбутися. Крім того, «все на фронт все на перемогу», бюджет і так не фонтанує, кожну копійку можуть і по ділу пристроїти. За голоси платити треба і краще коли не своїми… - з огляду на легку згоду на докапіталізацію росдочок, є підозра, що «кишка тонка». Генпгокугог непохитно приклеєний до крісла, команду фас виконує чітко. Затримка також малоімовірна зараз Плюси: - провладних схематозників переконали, що валюту в країну треба заводити (як результат 2 млрд) - транш МВФ, дуже імовірний, не раз аргументував - скорочення попиту від газових схематозників на 23,5% - збільшення продажу від заробітчан і «айтішників енд Ко» - зменшення ціни валюти заставляє експортерів заводити (продавати) більше валюти для покриття гривневих потреб - ще один нюанс, бух стаття «курсова різниця». Попередні роки це приносило грандіозні мінуси багатьом підприємствам в останньому кварталі і лютий-березень податкові платежі не вражали. А тут організують ПЛЮС і вуаля – під вибори грн. в бюджет. З усього написаного не здивуюся, коли в кінці листопада побачимо 27,5…
Vitl я нікуди не пропав з «ввічливості під приводом зайнятості». Справді, часу мало.
П.С. 9 років не був в Прибалтиці. Цього тижня проїхав всю, враження колосальні. Коли бачиш чого досягнули ці країни з населенням в 1-2 млн і з їх кліматом, землями і копалинами, чітко розумієш, що всі папєрєднікі, колишні і теперішні мають сидіти в тюрмі а не… Вони це зробили в 90-х, а ми далі жуємо соплі.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:В порівнянні з минулими роками це фантастика.
ну так сложилась сезонность в этом годе, недавно на гасилово ушло полярда и почему тогда не выкупать большими объёмами, если есть лишнее предложение? или его не так много и боятся спугнуть или играют на понижение, шо ешо ? стерилизация и конвертация это другое - лишней валюты для звр небува в нашей ситуации...
з.ы. прибалтика это другой менталитет, там с 90х идут в европу никого не жалея и воруют на порядок меньше, то же давно не был и шо именно тебя поразило ?
orest написав:П.С. 9 років не був в Прибалтиці. Цього тижня проїхав всю, враження колосальні. Коли бачиш чого досягнули ці країни з населенням в 1-2 млн і з їх кліматом,
был пару лет назад. не знаю шо Вас там поразило? но меня например поразил Каунас, вернее средневековая крепость, вид на которую открывается при подъезде к городу (до сих пор хочу там побывать ещё) и сосновые леса Юрмалы (это шото) ещё меня поразили разваленные дома в сёлах... ещё поразило как в центре Вильнюса опрятного вида мужчина просил 10 центов... на покушать, ещё поразила распродажа в супермаркете возле жд в Риги и куча пенсионеров с купонами на скидку ... и да как это не странно но климат например в Риге даже мягче киевского
Vitl написав:Подитожим последнее... Может кому что то и показалось, особенно в моих постах, но я однозначно всегда только за справедливость(1е) и за удобство(2е).Поэтому большинством решаем взять 4 источника.Уточняем каких, в тех что на выходных молчат берём по пятнице или предвыходному дню в 18_00(хотя бы примерно).Однозначно, раз мы возлагаем этот подсчёт на Фейслеса, то просим его принять эту нагрузку, и соответственно ответить согласием.При этом очень прошу всех также фиксировать курсы по возможности в источниках. может человек будет занят. чтобы ему только посчитать оставалось.И завтра в 18_00 закнчиваем давать заявки на 30 ноября.
Посчитать среднее не проблема, но не проверял - где смотреть Гагарина, и есть ли возможность смотреть Минфин и Одессу за прошедший день, если вдруг забыл?
Vitl написав:Подитожим последнее... Может кому что то и показалось, особенно в моих постах, но я однозначно всегда только за справедливость(1е) и за удобство(2е).Поэтому большинством решаем взять 4 источника.Уточняем каких, в тех что на выходных молчат берём по пятнице или предвыходному дню в 18_00(хотя бы примерно).Однозначно, раз мы возлагаем этот подсчёт на Фейслеса, то просим его принять эту нагрузку, и соответственно ответить согласием.При этом очень прошу всех также фиксировать курсы по возможности в источниках. может человек будет занят. чтобы ему только посчитать оставалось.И завтра в 18_00 закнчиваем давать заявки на 30 ноября.
Если что, то можно меня назначить виноватым за фиксинг
Faceless написав:Посчитать среднее не проблема, но не проверял - где смотреть Гагарина, и есть ли возможность смотреть Минфин и Одессу за прошедший день, если вдруг забыл?
Тут вроде писали, что ещё не пора расти. На мой взгляд, пора уже давно, но ... Почему-то не растём, а падаем. Откуда сегодня столько валюты (или куда девается гривня), мне не очень понятно. Такое ощущение, что чуть ли не главная причина резкий рост количества заробитчан и, сответственно, валютных поступлений от них. Угадать, когда начнется рост сложно. Я останусь на своей цифре 28,56, хотя сильно сомневаюсь, что так будет.