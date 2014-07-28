от и мне интересно, первый раз был в 1980ом проездом через питер (тоже красавчик), но там я в детстве 4года прожил, а таллин как в сказке про гномов, оч уютно, уже были бары и даже ночной ресторан - не пустили, типа мест нет. руссотуристо токо интеллигенция воспринимала нормально, ато подрался на ночь и в привокзальной кутузке... ешо orest, если всё пучком для гривны на фига одалживаться на внешке под 10% ?
Sergo написав:Станом на 30 вересня 2018 офіційні резервні активи України становили 16637,7 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 937,6 млн. доларів (5,64% від загального обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних резервів України складають активи в конвертованих валютах (цінні папери, валюта і депозити).
Повністю структуру золотовалютних резервів НБУ за даними МВФ за вересень 2018 наведено нижче.
80% резервов это какие-то ценные бумаги, а не живые деньги. а долги в ближайшие месяцы отдавать нужно немалыми живыми деньгами вот и не сходится дебет с кредитом
почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.
Alex2007 написав:почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.
чего впопыхах, нехай откупают по 100лямов в день на мб раз долляров докуя и никому не нужны...
Alex2007 написав:почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.
чего впопыхах, нехай откупают по 100лямов в день на мб раз долляров докуя и никому не нужны...
ну 100 лямов в день не получится потому что в результате будет ракета (и никому не нужные долляры вдруг станут резко всем нужны, в том числе мне на свежую гривну ), а так по 10 - 20 - 30 покупают и вроде камушку не дают упасть в пропасть .