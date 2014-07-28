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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1137113811391140>
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:58

  uaprofi написав:не знаю шо Вас там поразило?

от и мне интересно, первый раз был в 1980ом проездом через питер (тоже красавчик), но там я в детстве 4года прожил, а таллин как в сказке про гномов, оч уютно, уже были бары и даже ночной ресторан - не пустили, типа мест нет. руссотуристо токо интеллигенция воспринимала нормально, ато подрался на ночь и в привокзальной кутузке...
ешо orest, если всё пучком для гривны на фига одалживаться на внешке под 10% ?
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

... то що, в мене тепер вийшов найнижчий курс серед всіх учасників?
-чи я щось пропустив? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  чик написав:, если всё пучком для гривны на фига одалживаться на внешке под 10% ?

мне кажется причина кроется в єтом
viewtopic.php?p=4497207#p4497207
  Sergo написав:Станом на 30 вересня 2018 офіційні резервні активи України становили 16637,7 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 937,6 млн. доларів (5,64% від загального обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних резервів України складають активи в конвертованих валютах (цінні папери, валюта і депозити).

Повністю структуру золотовалютних резервів НБУ за даними МВФ за вересень 2018 наведено нижче.

Зображення

Джерело:
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... kO9ZczALbQ

80% резервов это какие-то ценные бумаги, а не живые деньги.
а долги в ближайшие месяцы отдавать нужно немалыми живыми деньгами :? вот и не сходится дебет с кредитом

почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:31

  Alex2007 написав:почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.

чего впопыхах, нехай откупают по 100лямов в день на мб раз долляров докуя и никому не нужны...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:45

  чик написав:
  Alex2007 написав:почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.

чего впопыхах, нехай откупают по 100лямов в день на мб раз долляров докуя и никому не нужны...


:D ну 100 лямов в день не получится потому что в результате будет ракета :mrgreen:
никому не нужные долляры вдруг станут резко всем нужны, в том числе мне на свежую гривну :lol: ), а так по 10 - 20 - 30 покупают и вроде камушку не дают упасть в пропасть :lol: :mrgreen: .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:53

  Alex2007 написав:а так по 10 - 20 - 30 покупают и вроде камушку не дают упасть в пропасть :lol: :mrgreen: .

я о том же - боятся :wink:
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:20

  чик написав:
  orest написав:В порівнянні з минулими роками це фантастика.

ну так сложилась сезонность в этом годе, недавно на гасилово ушло полярда и почему тогда не выкупать большими объёмами, если есть лишнее предложение? или его не так много и боятся спугнуть или играют на понижение, шо ешо ? стерилизация и конвертация это другое - лишней валюты для звр небува в нашей ситуации...

з.ы. прибалтика это другой менталитет, там с 90х идут в европу никого не жалея и воруют на порядок меньше, то же давно не был и шо именно тебя поразило ?


Клайпеда снова стала Мемель, т.е. всё вернулось на круги своя -"малая Германия". Совок исчез. Но стоит сказать, что Литва по территории только в 2 раза больше Одесской области...хотя все-равно приятно за них.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:22

  Faceless написав:
Vitl написав:Подитожим последнее...
Может кому что то и показалось, особенно в моих постах, но я однозначно всегда только за справедливость(1е) и за удобство(2е).Поэтому большинством решаем взять 4 источника.Уточняем каких, в тех что на выходных молчат берём по пятнице или предвыходному дню в 18_00(хотя бы примерно).Однозначно, раз мы возлагаем этот подсчёт на Фейслеса, то просим его принять эту нагрузку, и соответственно ответить согласием.При этом очень прошу всех также фиксировать курсы по возможности в источниках. может человек будет занят. чтобы ему только посчитать оставалось.И завтра в 18_00 закнчиваем давать заявки на 30 ноября.
Посчитать среднее не проблема, но не проверял - где смотреть Гагарина, и есть ли возможность смотреть Минфин и Одессу за прошедший день, если вдруг забыл?


Минфин и Одессу зафиксируем
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:23

  чик написав:
  uaprofi написав:не знаю шо Вас там поразило?

от и мне интересно, первый раз был в 1980ом проездом через питер (тоже красавчик), но там я в детстве 4года прожил, а таллин как в сказке про гномов, оч уютно, уже были бары и даже ночной ресторан - не пустили, типа мест нет. руссотуристо токо интеллигенция воспринимала нормально, ато подрался на ночь и в привокзальной кутузке...
ешо orest, если всё пучком для гривны на фига одалживаться на внешке под 10% ?

Вразив теперішній рівень життя, дороги, кількість виробництва, його технічний і технологічний рівень (особливо підприємства Orkla), спосіб мишлення. І кількість росіянок на заробітках (хоч більше хочуть наших).
Ситуацію довкола грн описував до кінця року. Далі буде видно. Ну це не зовсім позичення було. Сказали вкласти свої і втримати ситуацію власними силами. З цього огляду відсотки ще божеські (але вище їм би також не дозволили).
Все решта без мене, щось тут політики без курсу все більше і більше...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:06

  orest написав:спосіб мишлення.

так менталитет там всегда был другой, а где здеся политика ?
orest без обид - ты ткни, мы поймём или не :D
а шо делать?
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