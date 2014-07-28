Vitl написав: Подитожим последнее...

Может кому что то и показалось, особенно в моих постах, но я однозначно всегда только за справедливость(1е) и за удобство(2е).Поэтому большинством решаем взять 4 источника.Уточняем каких, в тех что на выходных молчат берём по пятнице или предвыходному дню в 18_00(хотя бы примерно).Однозначно, раз мы возлагаем этот подсчёт на Фейслеса, то просим его принять эту нагрузку, и соответственно ответить согласием.При этом очень прошу всех также фиксировать курсы по возможности в источниках. может человек будет занят. чтобы ему только посчитать оставалось.И завтра в 18_00 закнчиваем давать заявки на 30 ноября.