от и мне интересно, первый раз был в 1980ом проездом через питер (тоже красавчик), но там я в детстве 4года прожил, а таллин как в сказке про гномов, оч уютно, уже были бары и даже ночной ресторан - не пустили, типа мест нет. руссотуристо токо интеллигенция воспринимала нормально, ато подрался на ночь и в привокзальной кутузке... ешо orest, если всё пучком для гривны на фига одалживаться на внешке под 10% ?
Sergo написав:Станом на 30 вересня 2018 офіційні резервні активи України становили 16637,7 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 937,6 млн. доларів (5,64% від загального обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних резервів України складають активи в конвертованих валютах (цінні папери, валюта і депозити).
Повністю структуру золотовалютних резервів НБУ за даними МВФ за вересень 2018 наведено нижче.
80% резервов это какие-то ценные бумаги, а не живые деньги. а долги в ближайшие месяцы отдавать нужно немалыми живыми деньгами вот и не сходится дебет с кредитом
почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.
Alex2007 написав:почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.
чего впопыхах, нехай откупают по 100лямов в день на мб раз долляров докуя и никому не нужны...
Alex2007 написав:почему под 10 % - а дешевле никто особо не дает на внешке. А внутри Украины собрать крупные деньги за краткие сроки под 5-10% тоже не такая простая задача, тут нужно было действовать заблаговременно а не впопыхах . наверное.
чего впопыхах, нехай откупают по 100лямов в день на мб раз долляров докуя и никому не нужны...
ну 100 лямов в день не получится потому что в результате будет ракета (и никому не нужные долляры вдруг станут резко всем нужны, в том числе мне на свежую гривну ), а так по 10 - 20 - 30 покупают и вроде камушку не дают упасть в пропасть .
orest написав:В порівнянні з минулими роками це фантастика.
ну так сложилась сезонность в этом годе, недавно на гасилово ушло полярда и почему тогда не выкупать большими объёмами, если есть лишнее предложение? или его не так много и боятся спугнуть или играют на понижение, шо ешо ? стерилизация и конвертация это другое - лишней валюты для звр небува в нашей ситуации...
з.ы. прибалтика это другой менталитет, там с 90х идут в европу никого не жалея и воруют на порядок меньше, то же давно не был и шо именно тебя поразило ?
Клайпеда снова стала Мемель, т.е. всё вернулось на круги своя -"малая Германия". Совок исчез. Но стоит сказать, что Литва по территории только в 2 раза больше Одесской области...хотя все-равно приятно за них.
Vitl написав:Подитожим последнее... Может кому что то и показалось, особенно в моих постах, но я однозначно всегда только за справедливость(1е) и за удобство(2е).Поэтому большинством решаем взять 4 источника.Уточняем каких, в тех что на выходных молчат берём по пятнице или предвыходному дню в 18_00(хотя бы примерно).Однозначно, раз мы возлагаем этот подсчёт на Фейслеса, то просим его принять эту нагрузку, и соответственно ответить согласием.При этом очень прошу всех также фиксировать курсы по возможности в источниках. может человек будет занят. чтобы ему только посчитать оставалось.И завтра в 18_00 закнчиваем давать заявки на 30 ноября.
Посчитать среднее не проблема, но не проверял - где смотреть Гагарина, и есть ли возможность смотреть Минфин и Одессу за прошедший день, если вдруг забыл?
от и мне интересно, первый раз был в 1980ом проездом через питер (тоже красавчик), но там я в детстве 4года прожил, а таллин как в сказке про гномов, оч уютно, уже были бары и даже ночной ресторан - не пустили, типа мест нет. руссотуристо токо интеллигенция воспринимала нормально, ато подрался на ночь и в привокзальной кутузке... ешо orest, если всё пучком для гривны на фига одалживаться на внешке под 10% ?
Вразив теперішній рівень життя, дороги, кількість виробництва, його технічний і технологічний рівень (особливо підприємства Orkla), спосіб мишлення. І кількість росіянок на заробітках (хоч більше хочуть наших). Ситуацію довкола грн описував до кінця року. Далі буде видно. Ну це не зовсім позичення було. Сказали вкласти свої і втримати ситуацію власними силами. З цього огляду відсотки ще божеські (але вище їм би також не дозволили). Все решта без мене, щось тут політики без курсу все більше і більше...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.