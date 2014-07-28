|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:22
ЛАД написав:
Откуда сегодня столько валюты (или куда девается гривня), мне не очень понятно.
Отличный вопрос. К свидетелям "пакращєння вже сьогодні" (життя па-новому).
Я так понимаю, народ обобрали до нитки. Денег нет не то что на валюту, а даже на потребительские товары. Вот народ и вынужден лить старые заначки. Скоро в ход пойдут и золотые коронки, бытовая техника и т.п. И будет дешевей.
И скоро этот фильм мы увидим наяву (отрывок 3 мин), советую заценить, кто не смотрел:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6547
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4341 раз.
- Подякували: 1548 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:16
Вкладчик1234 написав:
И скоро этот фильм мы увидим наяву (отрывок 3 мин), советую заценить, кто не смотрел:
Ага, скоро на 1,83$ можна буде хіба що проїхатися по Києву у маршрутці. Чи купити батон.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лис, 2018 04:01
Вкладчик1234
К сожалению, не могу согласиться.
По-прежнему считаю, что определяющую роль играет безнал, наличка только следует за ним с не очень значительными отклонениями.
Отсутствие денег у людей нигде не мешало росту курса доллара. Яркий пример - Венесуэла. Да и можно далеко не ходить - у нас в первой половине 90-х. Для этого, правда необходимо, чтобы гривня была хотя бы у предприятий. Этого, конечно, можно избежать, зажав гривню. Но это приведёт к торможению развития и консервации нашей отсталости. Невозможности рассчитаться с внешними долгами. А в нашей ситуации, скорее всего, к взрывному росту сначала трудовой, а потом и постоянной эмиграции.
Вариант, показанный в приведенном Вами фильме, к сожалению (к счастью?) не реален. Эта ситуация осталась уже в относительно далёком прошлом - 20 с лишним лет назад. Тогда 100 долл. можно было рассматривать чуть ли не как капитал, во всяком случае, за такие деньги семья могла месяц вполне прилично жить. Сегодня, скорее, будет так как пишет 10/9/9. И при этом, кстати, легко решится проблема с возможностью купить ж/д билет, о кот. сегодня писали в трамвае. Это станет так же легко, как сегодня, к примеру, купить Мерс - люди станут меньше ездить, т.к. не будет денег на поездку.
Ответа на свой вопрос пока нигде не вижу. Объяснения, приводимые в трамвае, меня не устраивают - ни уплата налогов, ни приток валюты от с/х производителей, ни другие. Разве что полученный Минфином 2-х млрд. кредит, если хоть часть его попала на МБ. Ну или сильный зажим гривни (вероятнее всего) - но это даст относительно кратковременный эффект, кот. может закончиться взрывным ростом.
Ещё одно. orest почему-то уверенно пишет о том, что занятые 2 млрд. от внутр. "инвесторов". Не могу спорить, не знаю. Но откуда такая уверенность? Если их заставили, то % могли бы дать и поменьше. В то, что они сами решили спасать государство, верится слабовато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 10889
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3374 раз.
- Подякували: 3206 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|