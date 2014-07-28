Додано: Нед 18 лис, 2018 04:01

Вкладчик1234

К сожалению, не могу согласиться.

По-прежнему считаю, что определяющую роль играет безнал, наличка только следует за ним с не очень значительными отклонениями.

Отсутствие денег у людей нигде не мешало росту курса доллара. Яркий пример - Венесуэла. Да и можно далеко не ходить - у нас в первой половине 90-х. Для этого, правда необходимо, чтобы гривня была хотя бы у предприятий. Этого, конечно, можно избежать, зажав гривню. Но это приведёт к торможению развития и консервации нашей отсталости. Невозможности рассчитаться с внешними долгами. А в нашей ситуации, скорее всего, к взрывному росту сначала трудовой, а потом и постоянной эмиграции.

Вариант, показанный в приведенном Вами фильме, к сожалению (к счастью?) не реален. Эта ситуация осталась уже в относительно далёком прошлом - 20 с лишним лет назад. Тогда 100 долл. можно было рассматривать чуть ли не как капитал, во всяком случае, за такие деньги семья могла месяц вполне прилично жить. Сегодня, скорее, будет так как пишет 10/9/9. И при этом, кстати, легко решится проблема с возможностью купить ж/д билет, о кот. сегодня писали в трамвае. Это станет так же легко, как сегодня, к примеру, купить Мерс - люди станут меньше ездить, т.к. не будет денег на поездку.

Ответа на свой вопрос пока нигде не вижу. Объяснения, приводимые в трамвае, меня не устраивают - ни уплата налогов, ни приток валюты от с/х производителей, ни другие. Разве что полученный Минфином 2-х млрд. кредит, если хоть часть его попала на МБ. Ну или сильный зажим гривни (вероятнее всего) - но это даст относительно кратковременный эффект, кот. может закончиться взрывным ростом.



Ещё одно. orest почему-то уверенно пишет о том, что занятые 2 млрд. от внутр. "инвесторов". Не могу спорить, не знаю. Но откуда такая уверенность? Если их заставили, то % могли бы дать и поменьше. В то, что они сами решили спасать государство, верится слабовато.