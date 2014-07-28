ЛАД написав:Откуда сегодня столько валюты (или куда девается гривня), мне не очень понятно.
Отличный вопрос. К свидетелям "пакращєння вже сьогодні" (життя па-новому).
Я так понимаю, народ обобрали до нитки. Денег нет не то что на валюту, а даже на потребительские товары. Вот народ и вынужден лить старые заначки. Скоро в ход пойдут и золотые коронки, бытовая техника и т.п. И будет дешевей.
И скоро этот фильм мы увидим наяву (отрывок 3 мин), советую заценить, кто не смотрел:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 К сожалению, не могу согласиться. По-прежнему считаю, что определяющую роль играет безнал, наличка только следует за ним с не очень значительными отклонениями. Отсутствие денег у людей нигде не мешало росту курса доллара. Яркий пример - Венесуэла. Да и можно далеко не ходить - у нас в первой половине 90-х. Для этого, правда необходимо, чтобы гривня была хотя бы у предприятий. Этого, конечно, можно избежать, зажав гривню. Но это приведёт к торможению развития и консервации нашей отсталости. Невозможности рассчитаться с внешними долгами. А в нашей ситуации, скорее всего, к взрывному росту сначала трудовой, а потом и постоянной эмиграции. Вариант, показанный в приведенном Вами фильме, к сожалению (к счастью?) не реален. Эта ситуация осталась уже в относительно далёком прошлом - 20 с лишним лет назад. Тогда 100 долл. можно было рассматривать чуть ли не как капитал, во всяком случае, за такие деньги семья могла месяц вполне прилично жить. Сегодня, скорее, будет так как пишет 10/9/9. И при этом, кстати, легко решится проблема с возможностью купить ж/д билет, о кот. сегодня писали в трамвае. Это станет так же легко, как сегодня, к примеру, купить Мерс - люди станут меньше ездить, т.к. не будет денег на поездку. Ответа на свой вопрос пока нигде не вижу. Объяснения, приводимые в трамвае, меня не устраивают - ни уплата налогов, ни приток валюты от с/х производителей, ни другие. Разве что полученный Минфином 2-х млрд. кредит, если хоть часть его попала на МБ. Ну или сильный зажим гривни (вероятнее всего) - но это даст относительно кратковременный эффект, кот. может закончиться взрывным ростом.
Ещё одно. orest почему-то уверенно пишет о том, что занятые 2 млрд. от внутр. "инвесторов". Не могу спорить, не знаю. Но откуда такая уверенность? Если их заставили, то % могли бы дать и поменьше. В то, что они сами решили спасать государство, верится слабовато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД Вітаю, а одного фактору чи чиннику, який би пояснював теперішній курс немає. Є комплекс. Я його спробував описати вчора. Крім вказаного є ще частковий вивід з тіні економіки (звичайно що не всього, а згідно узгодженого переліку), в основному через дії на кордонах та фіскальні перевірки. Щодо віри - Ваше право, нічим додатковим переконувати не буду (думаю, якщо прикинути втрати у газових схемах мало б дорівнювати відсоткам по цих бондах). Ще зрозуміліше стане після приватизації Центренерго З конкуруючого ресурсу https://курс.ком.юа/forums/topic/181-pr ... ent=529830 Дуже може бути, крім 4-го кварталу... Ну і цікаво ще тим, що курс USD/CHF - це, практично, основна валютна світова пара.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Согласен, что действует комплекс факторов. Не со всем, перечисленным в Вашем вчерашнем посте, согласен. Большинство факторов (пожалуй всё, кроме транша МВФ и повышения цены газа) действовали и в прошлые годы, тем не менее, рост доллара происходил. Кроме того, всё перечисленное Вами, это, в основном, тактические факторы, действующие в краткосроке. Стратегические, макроэкономические факторы, на мой взгляд, существенно не изменились - весьма скромный экономический рост, растущий дефицит торгбаланса. Единственное существенное изменение - рост числа заробитчан, их заработков и суммы переводов в Украину (о чём пишет и гагарин чуть ниже поста по Вашей ссылке). Но это, улучшая текущую валютную ситуацию в Украине, ухудшает перспективы. Потери на газ. схемах, скорее всего, даже превышают % по евробондам. Но уменьшить доходы за счёт газовых схем, связанных с разностью цен для населения и юрлиц, заставил МВФ. Через год, после выравнивания цен, эти доходы вообще исчезнут, и их потери не возместят никакие евробонды. За ссылку спасибо, но согласен с ответным постом Lasvegas"а там. А то, что под этой бумажкой стоит подпись директора департамента НБУ (или, во всяком случае, она подготовлена сотрудниками Департамента) говорит только о "высокой" квалификации наших "экономистов".
Ещё раз - спорить о том, кто инвестировал в последние евробонды не могу и не буду. Получить такую информацию у меня нет никаких шансов. В это можно только верить или не верить, так же, как в бога, поэтому спор бессмысленный. Но сумма 2 млрд., по-моему, великовата для наших олигархов, и не очень представляю себе, как их могли уговорить или заставить.
P.s. О зажиме бизнеса вообще и импорта, в частности, - согласен. Знаю ситуацию, когда людей предупредили, что импортные поставки с 10.12 до 20.01 под большим вопросом и маловероятны (касается продуктов питания). Это, конечно, на пользу гривне. Но если такое будет и будет носит массовый характер, то должно отразиться на цифрах торгбаланса. Посмотрим. Если новогодний импорт на полтора месяца остановят, то могу поверить, что этот период может пройти спокойно для курса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Мой курс для прогноза (уже по новыйм источникам) ... 27,92 Сейчас немного занят да и уже не успею написать обоснование, постараюсь расписать свои мысли завтра, и завтра же выложу табличку П.С. Тю, уже воскресенье. Шото я выпал на день из жизни