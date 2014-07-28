Додано: Нед 18 лис, 2018 14:30

orest

Согласен, что действует комплекс факторов. Не со всем, перечисленным в Вашем вчерашнем посте, согласен. Большинство факторов (пожалуй всё, кроме транша МВФ и повышения цены газа) действовали и в прошлые годы, тем не менее, рост доллара происходил. Кроме того, всё перечисленное Вами, это, в основном, тактические факторы, действующие в краткосроке. Стратегические, макроэкономические факторы, на мой взгляд, существенно не изменились - весьма скромный экономический рост, растущий дефицит торгбаланса. Единственное существенное изменение - рост числа заробитчан, их заработков и суммы переводов в Украину (о чём пишет и гагарин чуть ниже поста по Вашей ссылке). Но это, улучшая текущую валютную ситуацию в Украине, ухудшает перспективы.

Потери на газ. схемах, скорее всего, даже превышают % по евробондам. Но уменьшить доходы за счёт газовых схем, связанных с разностью цен для населения и юрлиц, заставил МВФ. Через год, после выравнивания цен, эти доходы вообще исчезнут, и их потери не возместят никакие евробонды. За ссылку спасибо, но согласен с ответным постом Lasvegas"а там. А то, что под этой бумажкой стоит подпись директора департамента НБУ (или, во всяком случае, она подготовлена сотрудниками Департамента) говорит только о "высокой" квалификации наших "экономистов".



Ещё раз - спорить о том, кто инвестировал в последние евробонды не могу и не буду. Получить такую информацию у меня нет никаких шансов. В это можно только верить или не верить, так же, как в бога, поэтому спор бессмысленный. Но сумма 2 млрд., по-моему, великовата для наших олигархов, и не очень представляю себе, как их могли уговорить или заставить.



P.s. О зажиме бизнеса вообще и импорта, в частности, - согласен. Знаю ситуацию, когда людей предупредили, что импортные поставки с 10.12 до 20.01 под большим вопросом и маловероятны (касается продуктов питания). Это, конечно, на пользу гривне. Но если такое будет и будет носит массовый характер, то должно отразиться на цифрах торгбаланса. Посмотрим.

Если новогодний импорт на полтора месяца остановят, то могу поверить, что этот период может пройти спокойно для курса.