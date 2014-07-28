Не я, ДС
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:34
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Я делал ставку на разворот в начале ноября. Как видим - ошибся, и сильно. Теперь складывается впечатление что до конца месяца разворота не случится. По голосовалке - народ тоже в тренд уверовал, средняя прогнозная цифра заметно просела. Рост предновогоднего импорта, как фактор, уже должно было начаться, вопрос с рефинансированием долгов на ближайшее время разрулили (хоть и очень дорого), а значит, что раз мы имеем существующую динамику, значит девальвационные факторы "не шмогли" переломить тренд. По крайней мере краткосрочный, на ближайшие несколько недель. И процесс слива заначек на праздники уже стартовал (хотя я не считаю, что наличка играет ключевую роль, но какую-то точно играет).
Потому и "психанул". Думаю, с отдельными небольшими подъемами по 1,5-2 копейкив итоге еще сползем, уверенно под 28, а вот что дальше будет - хз.
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:21
Да нет никаких претензий ни к кому.И кстати, всё перечисленное появилось ...вчера
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:23
но точно не знаю - специально написал. т к не был уверен.
Спасибо.Я согласен с офтопом.Которого в трамвае больше раза в 4
Востаннє редагувалось Vitl в Пон 19 лис, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:28
Faceless
Очень согласен и поддерживаю обоснование прогноза. Не смог курс пойти на север в текущей ситуации. что подтверждает нарушение привычной сезонности.Сам я тоже охладел к обвалистским идеям в краткосроке.Но в гривну входить не намерен, чтобы не попасть на нежданчик.
Очень жаль. что многие не дают своих идей по прогнозу.да это и понятно, т к сложно в такой ситуации что то утверждать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Курс поставили в диапазон (как в угол), который устраивает многих и дает возможность учитывать интересы как Минфин, НБУ, так и экспортеров-импортеров. Амплитуда колебаний ограничена! Не вижу большого спроса на валюту со стороны бизнеса - запасы у многих огромные. Расходование бюджетных денег в ноябре-декабре будет меньше, чем в июне, например. Поэтому выход из диапазона 27,50-28,50 вверх возможен , на мой взгляд, краткосрочно на ажиотаже и страхах между турами президентских выборов. Если изберут одного из первой тройки кандидатов, то есть ничего экстраординарного не произойдет, то гривна не покажет ни сильного роста в следующем году летом (из-за трат местных бюджетов - читай депутатов местных советов - на заигрывание с избирателями на местах и соответственно регулярных вбросов гривны из местных бюджетов бизнесу), ни падения до парламентских выборов в октябре. Возможна плавная девальвация в течении года в пределах 3-4%.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:38
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:48
freeze
Нынешнего, её, полковника!
Вопрос не персоналий, а процента поддержки избирателями на сейчас
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Просьба даже не начинать тут политобсуждение о кандидатах, их рейтингах и прочем.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:57
Мы же о валюте )))
Мне кажется при Тимошенко, судя по ее склонности к административным методам, возможно летнее насильственное укрепление гривни. Это уже как-то проходили.
Гриценко в валютном плане - темная лошадка.
При Порошенко - я бы поставил на некоторую девальвацию.
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