Додано: Пон 19 лис, 2018 13:28

Faceless



Очень согласен и поддерживаю обоснование прогноза. Не смог курс пойти на север в текущей ситуации. что подтверждает нарушение привычной сезонности.Сам я тоже охладел к обвалистским идеям в краткосроке.Но в гривну входить не намерен, чтобы не попасть на нежданчик.

Очень жаль. что многие не дают своих идей по прогнозу.да это и понятно, т к сложно в такой ситуации что то утверждать.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.