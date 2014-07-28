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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:43
Vitl написав: orest написав:Vitl
А якщо крім кількох моніторів кілька сот працівників, кілька десятків складного обладнання, кілька представництв, кілька десятків країн експорту, імпорт, кілька власників, кілька потужних конкурентів, кредити депозити і тд. А ще сімя, діти, батьки...
Щоб написати щось розумного і якісного потрібен час. Щодня не виходить. Писати що небуть, для чого?
Да нет никаких претензий ни к кому.И кстати, всё перечисленное появилось ...вчера
пан має ще час і натхненя!(с)
зараз бракує часу або натхненя.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:45
Faceless
8 участников прогноза(почти половина) вписались в диапазон 28,15-28,27
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