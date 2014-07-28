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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1139114011411142
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:43

  Vitl написав:
  orest написав:Vitl А якщо крім кількох моніторів кілька сот працівників, кілька десятків складного обладнання, кілька представництв, кілька десятків країн експорту, імпорт, кілька власників, кілька потужних конкурентів, кредити депозити і тд. А ще сімя, діти, батьки...
Щоб написати щось розумного і якісного потрібен час. Щодня не виходить. Писати що небуть, для чого?


Да нет никаких претензий ни к кому.И кстати, всё перечисленное появилось ...вчера :D


пан має ще час і натхненя!(с)

зараз бракує часу або натхненя.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:45

Faceless

8 участников прогноза(почти половина) вписались в диапазон 28,15-28,27
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлень: 4287
З нами з: 03.12.13
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  #<1 ... 1139114011411142
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