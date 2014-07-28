|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:43
Vitl написав: orest написав:Vitl
А якщо крім кількох моніторів кілька сот працівників, кілька десятків складного обладнання, кілька представництв, кілька десятків країн експорту, імпорт, кілька власників, кілька потужних конкурентів, кредити депозити і тд. А ще сімя, діти, батьки...
Щоб написати щось розумного і якісного потрібен час. Щодня не виходить. Писати що небуть, для чого?
Да нет никаких претензий ни к кому.И кстати, всё перечисленное появилось ...вчера
пан має ще час і натхненя!(с)
зараз бракує часу або натхненя.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4288
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1929 раз.
- Подякували: 1182 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:45
Faceless
8 участников прогноза(почти половина) вписались в диапазон 28,15-28,27
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4288
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1929 раз.
- Подякували: 1182 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:45
Хочу заметить, что пока что в общем то от 28 вообще считай не оторвались.Есть места типа Харькова. где продажа не меньше 28.
Ревал даётся всё сложнее.Следующий удар по звр будет в феврале.Посмотрим как будут решать вопрос нехватки валюты.Плюс к тому. что это самый безэкспортный период.Вариант конечно есть. что бросят все силы и смекалку перед выборами и выпустят бонды под 15%
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14763
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:57
Vitl написав:
Хочу заметить, что пока что в общем то от 28 вообще считай не оторвались.Есть места типа Харькова. где продажа не меньше 28.
Ревал даётся всё сложнее.Следующий удар по звр будет в феврале.Посмотрим как будут решать вопрос нехватки валюты.Плюс к тому. что это самый безэкспортный период.Вариант конечно есть. что бросят все силы и смекалку перед выборами и выпустят бонды под 15%
А МВФ, ЄС, ЄБРР, ВБ? Ринок землі, в кінці кінців (потужний вербальний чинник, може спровокувати не дуже грамотних...)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
-
orest
-
10
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 1534 раз.
- Подякували: 2335 раз.
-
- Профіль
-
1
3
10
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:52
orest написав: Vitl написав:
Хочу заметить, что пока что в общем то от 28 вообще считай не оторвались.Есть места типа Харькова. где продажа не меньше 28.
Ревал даётся всё сложнее.Следующий удар по звр будет в феврале.Посмотрим как будут решать вопрос нехватки валюты.Плюс к тому. что это самый безэкспортный период.Вариант конечно есть. что бросят все силы и смекалку перед выборами и выпустят бонды под 15%
А МВФ, ЄС, ЄБРР, ВБ? Ринок землі, в кінці кінців (потужний вербальний чинник, може спровокувати не дуже грамотних...)
а очередной майдан? на мое имхо при любом раскладе выборов президента он будет. я для себя вижу вероятность серьйозной девальвации в 19 году при соответствующем черном лебеде.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|