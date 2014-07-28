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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1140114111421143>
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:43

  Vitl написав:
  orest написав:Vitl А якщо крім кількох моніторів кілька сот працівників, кілька десятків складного обладнання, кілька представництв, кілька десятків країн експорту, імпорт, кілька власників, кілька потужних конкурентів, кредити депозити і тд. А ще сімя, діти, батьки...
Щоб написати щось розумного і якісного потрібен час. Щодня не виходить. Писати що небуть, для чого?


Да нет никаких претензий ни к кому.И кстати, всё перечисленное появилось ...вчера :D


пан має ще час і натхненя!(с)

зараз бракує часу або натхненя.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:45

Faceless

8 участников прогноза(почти половина) вписались в диапазон 28,15-28,27
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:45

Хочу заметить, что пока что в общем то от 28 вообще считай не оторвались.Есть места типа Харькова. где продажа не меньше 28.
Ревал даётся всё сложнее.Следующий удар по звр будет в феврале.Посмотрим как будут решать вопрос нехватки валюты.Плюс к тому. что это самый безэкспортный период.Вариант конечно есть. что бросят все силы и смекалку перед выборами и выпустят бонды под 15% :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:57

  Vitl написав:Хочу заметить, что пока что в общем то от 28 вообще считай не оторвались.Есть места типа Харькова. где продажа не меньше 28.
Ревал даётся всё сложнее.Следующий удар по звр будет в феврале.Посмотрим как будут решать вопрос нехватки валюты.Плюс к тому. что это самый безэкспортный период.Вариант конечно есть. что бросят все силы и смекалку перед выборами и выпустят бонды под 15% :D

А МВФ, ЄС, ЄБРР, ВБ? Ринок землі, в кінці кінців (потужний вербальний чинник, може спровокувати не дуже грамотних...)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:52

  orest написав:
  Vitl написав:Хочу заметить, что пока что в общем то от 28 вообще считай не оторвались.Есть места типа Харькова. где продажа не меньше 28.
Ревал даётся всё сложнее.Следующий удар по звр будет в феврале.Посмотрим как будут решать вопрос нехватки валюты.Плюс к тому. что это самый безэкспортный период.Вариант конечно есть. что бросят все силы и смекалку перед выборами и выпустят бонды под 15% :D

А МВФ, ЄС, ЄБРР, ВБ? Ринок землі, в кінці кінців (потужний вербальний чинник, може спровокувати не дуже грамотних...)


а очередной майдан? на мое имхо при любом раскладе выборов президента он будет. я для себя вижу вероятность серьйозной девальвации в 19 году при соответствующем черном лебеде.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:23

  orest написав:
  Vitl написав:Хочу заметить, что пока что в общем то от 28 вообще считай не оторвались.Есть места типа Харькова. где продажа не меньше 28.
Ревал даётся всё сложнее.Следующий удар по звр будет в феврале.Посмотрим как будут решать вопрос нехватки валюты.Плюс к тому. что это самый безэкспортный период.Вариант конечно есть. что бросят все силы и смекалку перед выборами и выпустят бонды под 15% :D

А МВФ, ЄС, ЄБРР, ВБ? Ринок землі, в кінці кінців (потужний вербальний чинник, може спровокувати не дуже грамотних...)


Начнём с того, что список можно сократить до первой позиции.Если она сработает. тогда и остальные.Только это ещё вопрос.Мвф может дать денег ровно столько, сколько мы им должны.Но проблема в том. что должны не только им. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:28

change_pm
а очередной майдан? на мое имхо при любом раскладе выборов президента он будет. я для себя вижу вероятность серьйозной девальвации в 19 году при соответствующем черном лебеде.

многие считают что его не будет.Потому что некому его организовать и спонсировать.а я таким считакам поясню возможные варианты.тимошенко имеет последний шанс на кресло. в сл проигрыша она пойдёт на всё...И наоборот, для пети поражение смерти подобно. т к тогда все проблемы что он с соратниками создал из пэрэмог перейдут в разряд преступлений и за границей его скорее всего тоже найдут.отсюда следует то. что он не уступит.Т о сценарий вырисовывается совсем не радостный.А если добавить ещё обиженного коломойского и подобных. то и денег подбросят и подмогут.Конечно не могу гарантировать. что нас ждёт. но вероятность есть и не малая.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:31

  Vitl написав:Конечно не могу гарантировать. что нас ждёт. но вероятность есть и не малая.

Така ймовірність - це сумно. Якщо така м'ясорубка планується, тоді сенс заливати сюди валюту? Треба тікати якомога швидше і якомога далі - а це різкий обвал курсу, десь так, як у 14-му, якщо не гірше у кілька разів. Індикатором напевно стане січень-лютий.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Конечно есть вероятность что может жестко вибухнути все що накипіло.

Но наблюдая такие странности как акции евро ... евроавтомобилистов (а их по моему мнению кто-то хорошо организует), и параллельное практически полное молчание по поводу барыжнических тарифов - есть сомнения что будет что-то серьезное в плане майданов.

Да и народ поумнел - тот кто даже искренне поддерживал идеи прошлого майдана и видя как его жестко киданули, теперь не поведутся на это, даже с точки зрения идеи, не говоря уже о том, чтоб выходить и морозить свои одни места на морозе.
Многие из этих людей вообще поуезжали в Поландии. оставшиеся настроженно к этому всему относятся. Будут только собираться в основном так называемые "активисты" (за пару копеек).

Хотя некоторые попытки подобного действительно возможны (причем перманентно)
:? :cry:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:02

  orest написав:- провладних схематозників переконали, що валюту в країну треба заводити (як результат 2 млрд)
- транш МВФ, дуже імовірний, не раз аргументував
- скорочення попиту від газових схематозників на 23,5%
- збільшення продажу від заробітчан і «айтішників енд Ко»

- не знаю, кто такие схематозники (поскольку бесконечно далек от бизнеса), ну и ладно, меньше знаешь - крепче спишь
- в скорый транш не верю
- на айтишников не очень бы надеялся, заведенная ими валюта уходит на импортные товары, квартиры, всяческие евроремонты, авто, путешествия и т.п. (по опыту моей семьи). То же о заробитчанах.

9 років не був в Прибалтиці. Цього тижня проїхав всю, враження колосальні. Коли бачиш чого досягнули ці країни з населенням в 1-2 млн і з їх кліматом, землями і копалинами, чітко розумієш, що всі папєрєднікі, колишні і теперішні мають сидіти в тюрмі а не… Вони це зробили в 90-х, а ми далі жуємо соплі.

Ключевые моменты: всего лишь 1-2 млн населения + за уши втянули в ЕС и НАТО.
Ничего бы они сами не достигли, именно по причине климата, земель, отсутствия ресурсов и новых технологий. Разбежались бы кто куда (впрочем, отчасти разбежались и так) или рашке бы сдались. Запад их рассматривал как свой форпост на Балтике, а мы - всего лишь буфер.
Конечно, они и при Союзе заметно отличались в лучшую сторону от нас, тут не поспоришь.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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