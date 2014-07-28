Додано: Пон 19 лис, 2018 23:28

change_pm

а очередной майдан? на мое имхо при любом раскладе выборов президента он будет. я для себя вижу вероятность серьйозной девальвации в 19 году при соответствующем черном лебеде.



многие считают что его не будет.Потому что некому его организовать и спонсировать.а я таким считакам поясню возможные варианты.тимошенко имеет последний шанс на кресло. в сл проигрыша она пойдёт на всё...И наоборот, для пети поражение смерти подобно. т к тогда все проблемы что он с соратниками создал из пэрэмог перейдут в разряд преступлений и за границей его скорее всего тоже найдут.отсюда следует то. что он не уступит.Т о сценарий вырисовывается совсем не радостный.А если добавить ещё обиженного коломойского и подобных. то и денег подбросят и подмогут.Конечно не могу гарантировать. что нас ждёт. но вероятность есть и не малая.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.