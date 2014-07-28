Додано: Вів 20 лис, 2018 10:09

10/9/9 написав: Vitl написав: Конечно не могу гарантировать. что нас ждёт. но вероятность есть и не малая. Конечно не могу гарантировать. что нас ждёт. но вероятность есть и не малая.

Така ймовірність - це сумно. Якщо така м'ясорубка планується, тоді сенс заливати сюди валюту? Треба тікати якомога швидше і якомога далі - а це різкий обвал курсу, десь так, як у 14-му, якщо не гірше у кілька разів. Індикатором напевно стане січень-лютий. Така ймовірність - це сумно. Якщо така м'ясорубка планується, тоді сенс заливати сюди валюту? Треба тікати якомога швидше і якомога далі - а це різкий обвал курсу, десь так, як у 14-му, якщо не гірше у кілька разів. Індикатором напевно стане січень-лютий.

Господа, ну что вы нагнетаете )))Хорошо! Всё будет хорошо!Всё будет хорошо я это знаю, знаю! /c/Чем кардинально, например, хорошо последнее место по доходам населения в Европе, это то что хуже по этому параметру уже не будет НИКОГДА. Только вперед.Резкого обвала курса, тем более во много-много раз не может быть в нашем государстве чисто технически, смотрите шире. Государство в этом плане не сможет существовать. Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения, или у человека пенсия после многократного обвала 20 долларов, а он заходит в аптеку и дам жизненно необходимые лекарства стоят те же 20 долларов на неделю, а трусы купить уже денег нет.То что в начале 90-х ухитрялись жить на 50 долларов, то это только потому что ЖКХ тогда копейки стоило и еда тоже в долларах дешевая была.Вынести всех с верхушки - опять же традиция майданов - теоретически возможной вариант, но он ни в коем случае не приведет к девальвации, может даже наоборот.