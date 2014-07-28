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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1140114111421143
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:09

  10/9/9 написав:
  Vitl написав:Конечно не могу гарантировать. что нас ждёт. но вероятность есть и не малая.

Така ймовірність - це сумно. Якщо така м'ясорубка планується, тоді сенс заливати сюди валюту? Треба тікати якомога швидше і якомога далі - а це різкий обвал курсу, десь так, як у 14-му, якщо не гірше у кілька разів. Індикатором напевно стане січень-лютий.


Господа, ну что вы нагнетаете )))

Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо я это знаю, знаю! /c/

Чем кардинально, например, хорошо последнее место по доходам населения в Европе, это то что хуже по этому параметру уже не будет НИКОГДА. Только вперед.

Резкого обвала курса, тем более во много-много раз не может быть в нашем государстве чисто технически, смотрите шире. Государство в этом плане не сможет существовать. Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения, или у человека пенсия после многократного обвала 20 долларов, а он заходит в аптеку и дам жизненно необходимые лекарства стоят те же 20 долларов на неделю, а трусы купить уже денег нет.
То что в начале 90-х ухитрялись жить на 50 долларов, то это только потому что ЖКХ тогда копейки стоило и еда тоже в долларах дешевая была.

Вынести всех с верхушки - опять же традиция майданов - теоретически возможной вариант, но он ни в коем случае не приведет к девальвации, может даже наоборот.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:31

Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:34

  freeze написав:Резкого обвала курса, тем более во много-много раз не может быть в нашем государстве чисто технически, смотрите шире. Государство в этом плане не сможет существовать. Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения, или у человека пенсия после многократного обвала 20 долларов, а он заходит в аптеку и дам жизненно необходимые лекарства стоят те же 20 долларов на неделю, а трусы купить уже денег нет.

Может быть и обвал, и кризис неплатежей, и заледеневшие города.

А электорат будут согревать фотки лимонов в инстаграме Авакова с его испанской виллы, или теплые приветы мамы Коболева из Маями, и мудрые советы всяких Гонтаревых-Яресек из Лондонов-Вашингтонов.

А для пипла: "денег нет, хорошего настроения, здоровья".

Думаете не может такого быть? В Жулянах постоянно дежурят заправленные частные самолёты с экипажами (не бесплатно, конечно)

И ревальвация обеспечена. Только после деноминации.

Но лично я склоняюсь к сценарию "постепенного загнивания". Молодёжь выезжает, старики постепенно вымирают, остаются керманычи, силовики, и голодающие "активисты" с флажками "за миску супа" в день.
Керманычи воюют "все против всех", врагов и желающих на активы - много, а сил у каждого - мало. Поэтому все "засядут на дно", и займут "круговую оборону".
И старые запасы будут постепенно проедаться. Но "пока товстий схудне, худый - ..."
И птн не нападьот, т.к. тут уже нечего воровать, а "северный поток 2" уже почти готов.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 20 лис, 2018 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:42

  Вкладчик1234 написав:Думаете не может такого быть?


Если насчет кратной девальвации, то ее быть не может просто по описанным мною техническим вопросам.
Если кто сдавал например отчеты в электронном виде в налоговую, там при заполнении отчетов есть такая Иконка - проверка структуры - так вот забиваем кратную девальвацию, проверяем по иконке, хлоп, и красненьким пишется - Ошибка.

Можно уточнить - может ли в имеющемся государстве Украина быть кратная девальвация, гипотетически канэшна всё может быть, но уже не в государстве Украина. Поэтому вряд ли.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:48

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаете не может такого быть?


Если насчет кратной девальвации, то ее быть не может просто по описанным мною техническим вопросам.
Если кто сдавал например отчеты в электронном виде в налоговую, там при заполнении отчетов есть такая Иконка - проверка структуры - так вот забиваем кратную девальвацию, проверяем по иконке, хлоп, и красненьким пишется - Ошибка.

Можно уточнить - может ли в имеющемся государстве Украина быть кратная девальвация, гипотетически канэшна всё может быть, но уже не в государстве Украина. Поэтому вряд ли.


Сценарий:
1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет.
2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл.
3. Технический, или официальный дефолт по валютным обязательствам.
4. Курс - по карренси боард. Какой?

И как подтверждение указанного вектора - стабильно растущий отрицательный торговый баланс. И платёжный, который хоть как-то выравнивается за счёт заробитчан, и "швидко-грошей в ЗВР под овер 10% "
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:02

  Вкладчик1234 написав:Сценарий:
1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет.
2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл.
3. Технический, и официальный дефолт по валютным обязательствам.
4. Курс - по карренси боард. Какой?


1. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть.
2. Один год недоприбыли от ГТС равен построению новой ветки метро в Киеве, обойдутся пока кияне, кому легко?
3. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть.
4. Вы рассуждаете правильно с экономической точки зрения, а царица наук это философия. С философской точки зрения - кратная девальвация сегодня - это недееспособность существующего государства и его распад и деградация. Помните другой мем - А то Путин нападёт. Да, поляки обосрутся только от одной мысли, что Вова с его ракетами будет стоять у польского КПП, вместе с другими европейскими братьями обделаются от страха, так что зажиточные европейцы для сохранения своего благополучия заплатят свою десятину Украине, за спокойствие надо платить.
freeze
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