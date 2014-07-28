Додано: Вів 20 лис, 2018 11:52

freeze написав: Вкладчик1234 написав: Думаете не может такого быть? Думаете не может такого быть?



Если насчет кратной девальвации, то ее быть не может просто по описанным мною техническим вопросам.

Если кто сдавал например отчеты в электронном виде в налоговую, там при заполнении отчетов есть такая Иконка - проверка структуры - так вот забиваем кратную девальвацию, проверяем по иконке, хлоп, и красненьким пишется - Ошибка.



Можно уточнить - может ли в имеющемся государстве Украина быть кратная девальвация, гипотетически канэшна всё может быть, но уже не в государстве Украина. Поэтому вряд ли. Если насчет кратной девальвации, то ее быть не может просто по описанным мною техническим вопросам.Если кто сдавал например отчеты в электронном виде в налоговую, там при заполнении отчетов есть такая Иконка - проверка структуры - так вот забиваем кратную девальвацию, проверяем по иконке, хлоп, и красненьким пишется - Ошибка.Можно уточнить - может ли в имеющемся государстве Украина быть кратная девальвация, гипотетически канэшна всё может быть, но уже не в государстве Украина. Поэтому вряд ли.

Вы сами допускаете, что все может быть. Я допускаю, что может быть майдан, причины хорошо Vitl описал. У меня такое же мнение.Можно более подробно попытаться просчитать варианты, но не уверен, что стоит. Тут либо веришь (чуйка), либо нет. И исходя из веры выстраиваешь свою тактику или стратегию, у кого что.Просто мое имхо, если он будет, то не будет похож ни на один из предыдущих. Ставки очень высоки и оружия в стране много. Поэтому 500 тыс человек на майдане и не нужно будет. Это к тому, что все уехали в Польшу и сочувствующих мало осталось. Будет нужно и 3 батальонов хватит. Опять же имхо.О том, что Путин нападет... Если у нас опять расшатается ситуация, а в варианте моего имхо - это именно расшатывание ситуации, а конструкция нашего государства нестабильна. Вы думаете на восточном фронте тихо будет?По поводу поляков и других европейцев. Польша может и будет "вопеть", но особо ничем помочь не сможет. А остальные выскажут свою озабоченность, мы же это уже проходили. Почему думаете, что их "ганс" поедет тут умирать за нашего "руского" Ивана? Мы для них западнее Одры все на одно лицоК тому же области за Днепром не особо рашу интересуют, хотя я думаю, что и дальше Полтавы они, вряд ли, продвинулись бы. А вот Одесса под вопросом...Ладно все это имхо. Меня на такие размышления натолкнуло желание забетонироваться в Киеве, но как и в 2008 году что-то не дает покоя. А вот в конце 2014 такой неуверенности не было.