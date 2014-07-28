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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:09
10/9/9 написав: Vitl написав:
Конечно не могу гарантировать. что нас ждёт. но вероятность есть и не малая.
Така ймовірність - це сумно. Якщо така м'ясорубка планується, тоді сенс заливати сюди валюту? Треба тікати якомога швидше і якомога далі - а це різкий обвал курсу, десь так, як у 14-му, якщо не гірше у кілька разів. Індикатором напевно стане січень-лютий.
Господа, ну что вы нагнетаете )))
Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо я это знаю, знаю! /c/
Чем кардинально, например, хорошо последнее место по доходам населения в Европе, это то что хуже по этому параметру уже не будет НИКОГДА. Только вперед.
Резкого обвала курса, тем более во много-много раз не может быть в нашем государстве чисто технически, смотрите шире. Государство в этом плане не сможет существовать. Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения, или у человека пенсия после многократного обвала 20 долларов, а он заходит в аптеку и дам жизненно необходимые лекарства стоят те же 20 долларов на неделю, а трусы купить уже денег нет.
То что в начале 90-х ухитрялись жить на 50 долларов, то это только потому что ЖКХ тогда копейки стоило и еда тоже в долларах дешевая была.
Вынести всех с верхушки - опять же традиция майданов - теоретически возможной вариант, но он ни в коем случае не приведет к девальвации, может даже наоборот.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:31
Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:34
freeze написав:
Резкого обвала курса, тем более во много-много раз не может быть в нашем государстве чисто технически, смотрите шире. Государство в этом плане не сможет существовать. Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения, или у человека пенсия после многократного обвала 20 долларов, а он заходит в аптеку и дам жизненно необходимые лекарства стоят те же 20 долларов на неделю, а трусы купить уже денег нет.
Может быть и обвал, и кризис неплатежей, и заледеневшие города.
А электорат будут согревать фотки лимонов в инстаграме Авакова с его испанской виллы, или теплые приветы мамы Коболева из Маями, и мудрые советы всяких Гонтаревых-Яресек из Лондонов-Вашингтонов.
А для пипла: "денег нет, хорошего настроения, здоровья".
Думаете не может такого быть? В Жулянах постоянно дежурят заправленные частные самолёты с экипажами (не бесплатно, конечно)
И ревальвация обеспечена. Только после деноминации.
Но лично я склоняюсь к сценарию "постепенного загнивания". Молодёжь выезжает, старики постепенно вымирают, остаются керманычи, силовики, и голодающие "активисты" с флажками "за миску супа" в день.
Керманычи воюют "все против всех", врагов и желающих на активы - много, а сил у каждого - мало. Поэтому все "засядут на дно", и займут "круговую оборону".
И старые запасы будут постепенно проедаться. Но "пока товстий схудне, худый - ..."
И птн не нападьот, т.к. тут уже нечего воровать, а "северный поток 2" уже почти готов.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 20 лис, 2018 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:42
Вкладчик1234 написав:
Думаете не может такого быть?
Если насчет кратной девальвации, то ее быть не может просто по описанным мною техническим вопросам.
Если кто сдавал например отчеты в электронном виде в налоговую, там при заполнении отчетов есть такая Иконка - проверка структуры - так вот забиваем кратную девальвацию, проверяем по иконке, хлоп, и красненьким пишется - Ошибка.
Можно уточнить - может ли в имеющемся государстве Украина быть кратная девальвация, гипотетически канэшна всё может быть, но уже не в государстве Украина. Поэтому вряд ли.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:48
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Думаете не может такого быть?
Если насчет кратной девальвации, то ее быть не может просто по описанным мною техническим вопросам.
Если кто сдавал например отчеты в электронном виде в налоговую, там при заполнении отчетов есть такая Иконка - проверка структуры - так вот забиваем кратную девальвацию, проверяем по иконке, хлоп, и красненьким пишется - Ошибка.
Можно уточнить - может ли в имеющемся государстве Украина быть кратная девальвация, гипотетически канэшна всё может быть, но уже не в государстве Украина. Поэтому вряд ли.
Сценарий:
1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет.
2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл.
3. Технический, или официальный дефолт по валютным обязательствам.
4. Курс - по карренси боард. Какой?
И как подтверждение указанного вектора - стабильно растущий отрицательный торговый баланс. И платёжный, который хоть как-то выравнивается за счёт заробитчан, и "швидко-грошей в ЗВР под овер 10% "
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:02
Вкладчик1234 написав:
Сценарий:
1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет.
2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл.
3. Технический, и официальный дефолт по валютным обязательствам.
4. Курс - по карренси боард. Какой?
1. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть.
2. Один год недоприбыли от ГТС равен построению новой ветки метро в Киеве, обойдутся пока кияне, кому легко?
3. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть.
4. Вы рассуждаете правильно с экономической точки зрения, а царица наук это философия. С философской точки зрения - кратная девальвация сегодня - это недееспособность существующего государства и его распад и деградация. Помните другой мем - А то Путин нападёт. Да, поляки обосрутся только от одной мысли, что Вова с его ракетами будет стоять у польского КПП, вместе с другими европейскими братьями обделаются от страха, так что зажиточные европейцы для сохранения своего благополучия заплатят свою десятину Украине, за спокойствие надо платить. Конечно, поставят в этом крайнем случае нам наверх толковых менеджеров, типа внешнего управления, раз уж такая беда в Украине, что население само не может избрать толковых неворовитых менеджеров на верх.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:37
freeze написав:
Можно уточнить - может ли в имеющемся государстве Украина быть кратная девальвация, гипотетически канэшна всё может быть, но уже не в государстве Украина. Поэтому вряд ли.
Не будьте наивны. Может быть девальвация и в 100 раз, и в 1 000 000 раз. Но, на обычном населении это сказывается только кратковременно. Упала гривна за 4 года в 3.5 раза, во столько же раз выросли цены в гривне, и во сколько же раз выросли зарплаты. Пострадали только те, у кого были гривневые запасы
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:50
safonovstanislav написав:
и во сколько же раз выросли зарплаты
А почему зарплаты должны вырасти? Не факт. И не обязательно в прямой пропорции.
Если кратное падение сейчас, то рост возможный зарплат - это потом через время, так было и в 2014 году. А как вся страна этот период будет оплачивать ЖКХ, лекарства и тд ?
Зимбабвийский сценарий тоже гипотетически возможен, но это опять же показатель деградации государства. Тут и при нынешнем относительно нормальном состоянии относительно описанной гипера миллионы людей уже убежали за бугор.
Могу поспорить на 100 долларов, что никакой кратной девальвации в 2019 году не будет.
Принимаю одну ставку, чтоб не было очереди.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 20 лис, 2018 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:52
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Думаете не может такого быть?
Если насчет кратной девальвации, то ее быть не может просто по описанным мною техническим вопросам.
Если кто сдавал например отчеты в электронном виде в налоговую, там при заполнении отчетов есть такая Иконка - проверка структуры - так вот забиваем кратную девальвацию, проверяем по иконке, хлоп, и красненьким пишется - Ошибка.
Можно уточнить - может ли в имеющемся государстве Украина быть кратная девальвация, гипотетически канэшна всё может быть, но уже не в государстве Украина. Поэтому вряд ли.
Вы сами допускаете, что все может быть. Я допускаю, что может быть майдан, причины хорошо Vitl описал. У меня такое же мнение.
Можно более подробно попытаться просчитать варианты, но не уверен, что стоит. Тут либо веришь (чуйка), либо нет. И исходя из веры выстраиваешь свою тактику или стратегию, у кого что.
Просто мое имхо, если он будет, то не будет похож ни на один из предыдущих. Ставки очень высоки и оружия в стране много. Поэтому 500 тыс человек на майдане и не нужно будет. Это к тому, что все уехали в Польшу и сочувствующих мало осталось. Будет нужно и 3 батальонов хватит. Опять же имхо.
О том, что Путин нападет... Если у нас опять расшатается ситуация, а в варианте моего имхо - это именно расшатывание ситуации, а конструкция нашего государства нестабильна. Вы думаете на восточном фронте тихо будет?
По поводу поляков и других европейцев. Польша может и будет "вопеть", но особо ничем помочь не сможет. А остальные выскажут свою озабоченность, мы же это уже проходили. Почему думаете, что их "ганс" поедет тут умирать за нашего "руского" Ивана? Мы для них западнее Одры все на одно лицо
К тому же области за Днепром не особо рашу интересуют, хотя я думаю, что и дальше Полтавы они, вряд ли, продвинулись бы. А вот Одесса под вопросом...
Ладно все это имхо. Меня на такие размышления натолкнуло желание забетонироваться в Киеве, но как и в 2008 году что-то не дает покоя. А вот в конце 2014 такой неуверенности не было.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:19
freeze написав:
А почему зарплаты должны вырасти? Не факт. И не обязательно в прямой пропорции.
Конкуренция за рабочую силу с соседними странами не позволит зарплатам в Украине сильно просесть в твёрдом эквиваленте, хоть курс будет миллиард долларов за гривну. Чем больше рабочих выезжает на заработки, тем быстрее зарплаты растут внутри Украины
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