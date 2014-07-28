Будет в 2020, если в 2019 начнётся кризис, майдан, завоевание какое-нибудь. Да и трубу к тому времени уже построят в обход Украины
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:23
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:39
Ну ви і сказанули.
Більш ніж трикратний девал уявляти не треба, він дефакто і деюре відбувся з 8 до 28.
Більш ніж чотирикратний також уявляти особливо не тре, 8*4=32.
П"ятикратний 8*5=40 - ось це вже можна якось уявити.
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