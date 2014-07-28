freeze написав: Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения
Ну ви і сказанули. Більш ніж трикратний девал уявляти не треба, він дефакто і деюре відбувся з 8 до 28. Більш ніж чотирикратний також уявляти особливо не тре, 8*4=32. П"ятикратний 8*5=40 - ось це вже можна якось уявити.
freeze написав: Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения
Ну ви і сказанули. Більш ніж трикратний девал уявляти не треба, він дефакто і деюре відбувся з 8 до 28. Більш ніж чотирикратний також уявляти особливо не тре, 8*4=32. П"ятикратний 8*5=40 - ось це вже можна якось уявити.
freeze написав: То давняя история. Имелось в виду 28*3
Ну, через черговий майдан (при такому ж темпі, що відбувся в 2014-2018), через 4 роки 98грн/долар уявити просто, як і 112грн/долар. Як то кажуть, наша пісня гарна, нова, заспіваймо її знову... Ну і "в два рази дешевший газ", не по 30,54 центів (8,55грн) за куб, а по 15,27 центів себто по 0,1527*98грн=14,96грн також уявити легко.