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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1141114211431144
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:23

  freeze написав:Могу поспорить на 100 долларов, что никакой кратной девальвации в 2019 году не будет.

Будет в 2020, если в 2019 начнётся кризис, майдан, завоевание какое-нибудь. Да и трубу к тому времени уже построят в обход Украины
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:39

  freeze написав: Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения

Ну ви і сказанули.
Більш ніж трикратний девал уявляти не треба, він дефакто і деюре відбувся з 8 до 28.
Більш ніж чотирикратний також уявляти особливо не тре, 8*4=32.
П"ятикратний 8*5=40 - ось це вже можна якось уявити.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

10/9/9 написав:
  freeze написав: Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения

Ну ви і сказанули.
Більш ніж трикратний девал уявляти не треба, він дефакто і деюре відбувся з 8 до 28.
Більш ніж чотирикратний також уявляти особливо не тре, 8*4=32.
П"ятикратний 8*5=40 - ось це вже можна якось уявити.
То давняя история.
Имелось в виду 28*3
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:04

  freeze написав:
10/9/9 написав:
  freeze написав: То давняя история.
Имелось в виду 28*3

Ну, через черговий майдан (при такому ж темпі, що відбувся в 2014-2018), через 4 роки 98грн/долар уявити просто, як і 112грн/долар. Як то кажуть, наша пісня гарна, нова, заспіваймо її знову...
Ну і "в два рази дешевший газ", не по 30,54 центів (8,55грн) за куб, а по 15,27 центів себто по 0,1527*98грн=14,96грн також уявити легко.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:34

  freeze написав:
Могу поспорить на 100 долларов, что никакой кратной девальвации в 2019 году не будет.
Принимаю одну ставку, чтоб не было очереди. :lol:

Навіть не кратна девальвація,а,наприклад,з 27.ХХ зараз до 40.ХХ в наступному році,чого не виключає в песимістичному прогнозі навіть НБУ,боляче вдарить по всім.

http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:15

и хде изобилие баксов на мб, опустили ниже 28, а лишнего нема, раз выкупать нечего...
а шо делать?
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