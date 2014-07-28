Будет в 2020, если в 2019 начнётся кризис, майдан, завоевание какое-нибудь. Да и трубу к тому времени уже построят в обход Украины
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:23
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:39
Ну ви і сказанули.
Більш ніж трикратний девал уявляти не треба, він дефакто і деюре відбувся з 8 до 28.
Більш ніж чотирикратний також уявляти особливо не тре, 8*4=32.
П"ятикратний 8*5=40 - ось це вже можна якось уявити.
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
То давняя история.
Имелось в виду 28*3
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:04
Ну, через черговий майдан (при такому ж темпі, що відбувся в 2014-2018), через 4 роки 98грн/долар уявити просто, як і 112грн/долар. Як то кажуть, наша пісня гарна, нова, заспіваймо її знову...
Ну і "в два рази дешевший газ", не по 30,54 центів (8,55грн) за куб, а по 15,27 центів себто по 0,1527*98грн=14,96грн також уявити легко.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:34
Навіть не кратна девальвація,а,наприклад,з 27.ХХ зараз до 40.ХХ в наступному році,чого не виключає в песимістичному прогнозі навіть НБУ,боляче вдарить по всім.
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:15
и хде изобилие баксов на мб, опустили ниже 28, а лишнего нема, раз выкупать нечего...
а шо делать?
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:03
Это укрепление гривны на всех так действует?
Народ! Вы сами-то себя читаете?
Ну окрепла гривна непонятно на чем на пару десятков копеек, так что сразу апокалиптические сценарии рисовать?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:29
скажем так, что майдан2 закончился 19 января, даже пошли анти-конституционные действия. сейчас оружия на руках в десятки раз больше, чем в 2014. все бывшие участники добробатов -сформированы и ждут только команды (список спонсоров уже публиковали, и Ляшко есть и др. политики).
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:32
Кратная девальвация случилась из-за изгнания неугодных олигархов, которые меняли свои гривны в валюту и спасали за границу. Сейчас соотношение денег олигархов и денег у обычного населения изменилось за счёт заробитчан. Если заробитчане вдруг по какой-то причине начнут массово уезжать навсегда, или олигархи начнут опять выводить деньги из Украины, будет опять кратный девал. Но, чтоб это случилось, что-то должно их напугать
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:33
freeze
у нас уже был период с 20 фев по 15 марта-когда на трассе Киев-Одесса банально грабили проезжающие авто/фуры /бусы
я не боюсь кратного и пятикратного девала-я боюсь развала страны и ситуации, а ля 1918-1919гг (плюс города без света/газа/тепла)
а курс валюты будет на 150-м месте
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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