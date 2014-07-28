Alex2007 написав:

Конечно есть вероятность что может жестко вибухнути все що накипіло.Но наблюдая такие странности как акции евро ... евроавтомобилистов (а их по моему мнению кто-то хорошо организует), и параллельное практически полное молчание по поводу барыжнических тарифов - есть сомнения что будет что-то серьезное в плане майданов.Да и народ поумнел - тот кто даже искренне поддерживал идеи прошлого майдана и видя как его жестко киданули, теперь не поведутся на это, даже с точки зрения идеи, не говоря уже о том, чтоб выходить и морозить свои одни места на морозе.Многие из этих людей вообще поуезжали в Поландии. оставшиеся настроженно к этому всему относятся. Будут только собираться в основном так называемые "активисты" (за пару копеек).Хотя некоторые попытки подобного действительно возможны (причем перманентно)