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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:36

  Vitl написав:Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.


и кто это КХ?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:47

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Сценарий:
1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет.
2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл.
3. Технический, и официальный дефолт по валютным обязательствам.
4. Курс - по карренси боард. Какой?


1. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть.
2. Один год недоприбыли от ГТС равен построению новой ветки метро в Киеве, обойдутся пока кияне, кому легко?
3. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть.
4. Вы рассуждаете правильно с экономической точки зрения, а царица наук это философия. С философской точки зрения - кратная девальвация сегодня - это недееспособность существующего государства и его распад и деградация. Помните другой мем - А то Путин нападёт. Да, поляки обосрутся только от одной мысли, что Вова с его ракетами будет стоять у польского КПП, вместе с другими европейскими братьями обделаются от страха, так что зажиточные европейцы для сохранения своего благополучия заплатят свою десятину Украине, за спокойствие надо платить. Конечно, поставят в этом крайнем случае нам наверх толковых менеджеров, типа внешнего управления, раз уж такая беда в Украине, что население само не может избрать толковых неворовитых менеджеров на верх.


у вас не совсем верное представление о европейцах(им вообще-то пофиг, что здесь происходит), но если им припечет-из двух вариантов (воевать или откупиться)-выберут второй(т.е. заплатят пуйлу).
Украине никто денег не даст (раньше много дали? Яценюк свистел про 50-60мрд, дали 10-12).
https://gordonua.com/publications/ispan ... 13030.html

почитайте вью испанского журналиста (которая уже лет 15 работает на пространстве СНГ) и потом почитайте комменты под статьей.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:
  Vitl написав:Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.


и кто это КХ?
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